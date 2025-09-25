Curso de especialização gratuito e a distância abre mais de 500 vagas

Essa formação promete atrair quem deseja se qualificar e ganhar destaque no mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 25 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Um curso de especialização gratuito pode ser o ponto de virada na vida profissional de muita gente.

Agora, com mais de 500 vagas abertas em Gestão de Projetos, a oportunidade fica ainda mais acessível.

Totalmente a distância, com certificado oficial e sem nenhum custo, essa formação promete atrair quem deseja se qualificar e ganhar destaque no mercado de trabalho.

O curso de especialização gratuito em Gestão de Projetos tem carga horária de 300 horas, distribuídas em 20 semanas.

Ele combina teoria e prática, incluindo a entrega de um projeto integrador e a realização de uma prova presencial em polos espalhados pelo Estado de São Paulo.

A certificação é emitida pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e possui validade em todo o território nacional.

Quem pode se inscrever

Podem participar todos que concluíram um curso técnico ou graduação reconhecida pelo MEC. Não há limite de idade, e o processo de inscrição é simples, totalmente online e sem taxa de matrícula. São 540 vagas abertas, e as inscrições seguem até 3 de novembro de 2025.

Onde acontecem as etapas presenciais

Embora seja a distância, o curso de especialização gratuito exige presença em alguns momentos.

A prova final e a entrega do projeto integrador acontecem em unidades das Etecs de cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, Osasco, Piracicaba, entre muitas outras.

Assim, o candidato pode escolher o polo mais próximo para concluir a formação com tranquilidade.

Como se inscrever passo a passo

O processo é rápido e feito pela internet. Para garantir sua vaga, basta:

Acessar esta página oficial. Selecionar a opção “Especialização Técnica em Gestão de Projetos”. Preencher seus dados pessoais e acadêmicos. Enviar os documentos solicitados em formato digital. Confirmar a inscrição e aguardar o e-mail com os próximos passos.

Datas importantes

Inscrições: até 3 de novembro de 2025

Divulgação dos selecionados: a definir

Início das aulas: previsto para o primeiro semestre de 2026

Por que investir agora em Gestão de Projetos

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Profissionais que dominam prazos, equipes e recursos têm alta demanda em setores como tecnologia, saúde, construção civil e serviços.

Um curso de especialização gratuito com esse foco agrega valor imediato ao currículo e pode abrir portas para novas oportunidades.

Além disso, a modalidade a distância facilita a rotina de quem já trabalha ou estuda, permitindo organizar os horários de acordo com a disponibilidade.

É uma chance real de avançar na carreira sem custos e com um certificado oficial reconhecido em todo o Brasil.

