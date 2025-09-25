Curso de especialização gratuito e a distância abre mais de 500 vagas
Essa formação promete atrair quem deseja se qualificar e ganhar destaque no mercado de trabalho
Um curso de especialização gratuito pode ser o ponto de virada na vida profissional de muita gente.
Agora, com mais de 500 vagas abertas em Gestão de Projetos, a oportunidade fica ainda mais acessível.
Totalmente a distância, com certificado oficial e sem nenhum custo, essa formação promete atrair quem deseja se qualificar e ganhar destaque no mercado de trabalho.
Leia também
Curso de especialização gratuito e a distância abre mais de 500 vagas
O curso de especialização gratuito em Gestão de Projetos tem carga horária de 300 horas, distribuídas em 20 semanas.
Ele combina teoria e prática, incluindo a entrega de um projeto integrador e a realização de uma prova presencial em polos espalhados pelo Estado de São Paulo.
A certificação é emitida pelas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e possui validade em todo o território nacional.
Quem pode se inscrever
Podem participar todos que concluíram um curso técnico ou graduação reconhecida pelo MEC. Não há limite de idade, e o processo de inscrição é simples, totalmente online e sem taxa de matrícula. São 540 vagas abertas, e as inscrições seguem até 3 de novembro de 2025.
Onde acontecem as etapas presenciais
Embora seja a distância, o curso de especialização gratuito exige presença em alguns momentos.
A prova final e a entrega do projeto integrador acontecem em unidades das Etecs de cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, Osasco, Piracicaba, entre muitas outras.
Assim, o candidato pode escolher o polo mais próximo para concluir a formação com tranquilidade.
Como se inscrever passo a passo
O processo é rápido e feito pela internet. Para garantir sua vaga, basta:
-
Acessar esta página oficial.
-
Selecionar a opção “Especialização Técnica em Gestão de Projetos”.
-
Preencher seus dados pessoais e acadêmicos.
-
Enviar os documentos solicitados em formato digital.
-
Confirmar a inscrição e aguardar o e-mail com os próximos passos.
Datas importantes
-
Inscrições: até 3 de novembro de 2025
-
Divulgação dos selecionados: a definir
-
Início das aulas: previsto para o primeiro semestre de 2026
Por que investir agora em Gestão de Projetos
O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Profissionais que dominam prazos, equipes e recursos têm alta demanda em setores como tecnologia, saúde, construção civil e serviços.
Um curso de especialização gratuito com esse foco agrega valor imediato ao currículo e pode abrir portas para novas oportunidades.
Além disso, a modalidade a distância facilita a rotina de quem já trabalha ou estuda, permitindo organizar os horários de acordo com a disponibilidade.
É uma chance real de avançar na carreira sem custos e com um certificado oficial reconhecido em todo o Brasil.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!