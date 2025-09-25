Ex-jogador do Arsenal morre aos 21 anos após sofrer lesão cerebral em campo

(Foto: Reprodução)

O atacante Billy Vigar, formado nas categorias de base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25), aos 21 anos, em consequência de uma grave lesão cerebral sofrida durante uma partida.

Ele defendia o Chichester City, da 7ª divisão inglesa, e se acidentou no sábado (20), em jogo contra o Wingate & Finchley.

A fatalidade aconteceu quando o jovem atleta se chocou contra uma parede próxima à linha lateral do campo.

Vigar recebeu atendimento imediato, foi levado de helicóptero para o hospital e colocado em coma induzido, mas não resistiu.

O Chichester City confirmou a morte em comunicado oficial, pedindo respeito à privacidade da família neste momento de luto. Pouco depois, o Arsenal também se manifestou:

“Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy.”

