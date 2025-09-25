Ex-jogador do Arsenal morre aos 21 anos após sofrer lesão cerebral em campo

Fatalidade aconteceu quando o jovem atleta se chocou contra uma parede próxima à linha lateral do campo

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O atacante Billy Vigar, formado nas categorias de base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25), aos 21 anos, em consequência de uma grave lesão cerebral sofrida durante uma partida.

Ele defendia o Chichester City, da 7ª divisão inglesa, e se acidentou no sábado (20), em jogo contra o Wingate & Finchley.

A fatalidade aconteceu quando o jovem atleta se chocou contra uma parede próxima à linha lateral do campo.

Vigar recebeu atendimento imediato, foi levado de helicóptero para o hospital e colocado em coma induzido, mas não resistiu.

O Chichester City confirmou a morte em comunicado oficial, pedindo respeito à privacidade da família neste momento de luto. Pouco depois, o Arsenal também se manifestou:

“Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy.”

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away. All our thoughts are with his family and loved ones at this time. Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias.