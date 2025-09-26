Leandro Vilela destaca superávit e obras em prestação de contas na Câmara de Aparecida

Prefeito apresentou resultados do segundo quadrimestre e reforçou parceria com governo estadual

Gabriella Pinheiro - 26 de setembro de 2025

Leandro Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Rodrigo Estrela)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), esteve nesta sexta-feira (26) na Câmara Municipal para realizar a segunda prestação de contas de 2025, referente à execução orçamentária do segundo quadrimestre. A audiência, que atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, contou com a presença do vice-prefeito João Campos e de todo o secretariado.

Durante a explanação, Leandro ressaltou o equilíbrio financeiro da administração, citando o pagamento de R$ 307 milhões em dívidas herdadas da gestão anterior, restando cerca de R$ 180 milhões a serem quitados. “Nós não temos déficit da nossa gestão, muito pelo contrário, temos superávit. Isso nos permite manter equilíbrio fiscal e ampliar investimentos em infraestrutura, saúde e educação”, afirmou.

O prefeito destacou ainda a quitação de R$ 84 milhões em empréstimos neste ano, as obras de recapeamento em parceria com o Governo de Goiás, reformas em 24 escolas — com substituição de telhados e instalação de ar-condicionado —, além de melhorias nas unidades de saúde. Ele reforçou também a entrega de uniformes e kits escolares dentro do prazo, garantindo o início regular do ano letivo.

Outro ponto enfatizado foi a parceria com o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado. Segundo o prefeito, essa sintonia possibilita novos investimentos e a continuidade de programas sociais. “Essa união entre Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil só traz resultados positivos para a população”, avaliou.

O presidente da Câmara, vereador Gilsão Meu Povo, elogiou a relação institucional com o Executivo. “O relacionamento é positivo e sempre pensando no melhor para a cidade. Aparecida avançou muito nesses nove meses de gestão, com obras retomadas, recapeamento e moradias em andamento”, declarou.

Entre as principais obras em andamento, Leandro citou os quatro Eixos Leste-Oeste financiados pelo CAF, que incluem duplicações, drenagem, sinalização e construção de trincheiras e pontes, como a da Avenida Uirapuru. Já foram entregues trechos como o Leste-Oeste 1 e o Leste-Oeste 3, enquanto os Eixos 1A e 2 estão em fase avançada, beneficiando bairros como Parque das Nações, Pontal Sul, Buriti Sereno e Jardim Veneza.

Também estão em execução a duplicação da Avenida Brasil, a ponte entre os setores Veiga Jardim e Colinas de Homero, a revitalização da Avenida Geraldo Padeiro, a reconstrução da Avenida Santana, novas galerias pluviais em regiões como Chácara São Pedro e Vila Brasília, além da implantação de praças em bairros como Jardim Tiradentes, Mont Serrat e Parque Real. A modernização da iluminação pública pela PPP Luz Aparecida já alcançou metade da meta de substituir todas as luminárias por LED até o fim de 2025.

