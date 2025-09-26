Os estados do Brasil que entraram em alerta laranja para tempestade com risco de granizo

Comunicado prevê chuvas intensas, que podem acumular até 100 milímetros em poucas horas, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h

Magno Oliver - 26 de setembro de 2025

Inmet emite alerta para o próxima final de semana. (Foto: Thiago Aparecido Alexandre)

A frente fria que ganhou força no último fim de semana continua espalhando instabilidades severas pelo país.

E o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades em diversas regiões, incluindo o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Sul do Amazonas e Norte de Minas Gerais.

O comunicado prevê chuvas intensas, que podem acumular até 100 milímetros em poucas horas, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.

O risco de descargas elétricas e queda de granizo também está entre as preocupações. O alerta pode ser estendido ao longo do dia, dependendo da evolução do sistema.

Áreas em atenção e possibilidade de fenômenos extremos

Enquanto parte do centro do Brasil permanece sob alerta amarelo, com previsão de até 50 mm de chuva, há regiões onde a situação é mais delicada.

O Inmet não descarta a ocorrência de fenômenos severos, como tornados e microexplosões atmosféricas — os chamados microbursts, quando uma massa de ar resfriada cai bruscamente sobre a superfície, causando ventos muito fortes.

Conforme o instituto, esse tipo de evento é mais comum na primavera, justamente por causa do contraste de massas de ar.

Próximos dias com tempo fechado

A instabilidade deve persistir nos próximos dias. Já na madrugada de sábado (27), um ciclone que se forma sobre a Argentina empurrará uma nova frente fria para o Rio Grande do Sul.

As chuvas chegam primeiro ao Oeste gaúcho e, no decorrer do dia, avançam para Santa Catarina, embora com menor intensidade.

No domingo (28), a instabilidade se espalha e o amanhecer será chuvoso em praticamente todo o Sul do país, atingindo também parte do Mato Grosso do Sul.

Pontos como o Oeste do Paraná, o Centro de Santa Catarina e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul podem registrar temporais localizados.

À medida que o sistema avança, a frente fria alcança o Sul de São Paulo, mas com chuvas mais fracas em comparação às demais áreas.

