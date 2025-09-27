Câmeras mostram morador em situação de rua sendo agredido com barra de ferro na Praça Dom Emanuel

Vítima foi encontrada suspirando, com boca espumando e já entrando em convulsão

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

Imagem mostra homem sendo agredido com barra de ferro durante discussão em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, precisou ser encaminhado às pressas ao Hospital de Urgências, após ser agredido com uma barra de ferro durante uma briga na Praça Dom Emanuel, no setor Jundiaí, em Anápolis, na madrugada deste sábado (27).

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que ambos – que são moradores em situação de rua – discutem e quando o suposto autor, de 24 anos, passa a agredi-lo de forma brutal. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Já no endereço, os militares encontraram o jovem no chão, suspirando e com a boca espumando, já entrando em convulsão. A vítima foi virada de lado, para evitar uma asfixiação, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e a encaminhou até a unidade de saúde.

Diante da situação, os policiais iniciaram as diligências para encontrar o suspeito. Ele foi localizado escondido em uma moita de uma floricultura, ao lado de uma boate.

O suposto autor já tinha inúmeras passagens criminais, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

VÍDEO 📹 Câmeras mostram morador em situação de rua sendo agredido com barra de ferro na Praça Dom Emanuel Leia: https://t.co/jmipspDUHx pic.twitter.com/2BAckqJtDl — Portal 6 (@portal6noticias) September 27, 2025

