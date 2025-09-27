Homem executado com mais de 20 tiros em Catalão é identificado

Esposa da vítima também estava no veículo, mas não ficou ferida. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2025

Foi identificado como sendo Vinícius Miglioli Santório, de 50 anos, o homem morto a tiros dentro do próprio carro, um Evoque, na Rua Flor de Cássios, no bairro Primavera, em Catalão, na madrugada deste sábado (27).

O crime ocorreu por volta das 02h20, quando a vítima foi atingida por aproximadamente mais de 21 disparos de arma de fogo enquanto trafegava no veículo que estava junto com a esposa.

Diante da situação, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra outros dois carros estacionados. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A mulher, porém, não se feriu.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram o suspeito caminhando pela rua, se aproximando da residência da vítima. No momento em que o veículo chega, o suposto autor se aproxima, efetua os disparos e foge em uma motocicleta.

Além da Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC), que apura a motivação e mandantes do crime.

CRIME BRUTAL 🚨 Homem executado com mais de 20 tiros em Catalão é identificado Leia: https://t.co/7ESg5I3RG6 pic.twitter.com/3CTUV5sqvP — Portal 6 (@portal6noticias) September 27, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!