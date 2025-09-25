Nota 10 para o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Rio Verde

Trabalho meticuloso da equipe no caso envolvendo um suposto serial killer foi eficiente em conseguir uma confissão detalhada

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Adelson Candeo, delegado do GIH em Rio Verde. (Foto: Divulgação)

Nota 10

Para o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Rio Verde, em especial ao delegado titular Adelson Candeo, pela condução exemplar das investigações que resultaram na confissão de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, apontado como serial killer responsável por três feminicídios na cidade.

O trabalho meticuloso da equipe conseguiu não apenas obter a confissão detalhada dos crimes contra Monara Pires Gouveia, Alexânia Hermógenes Carneiro e Elisângela da Silva Souza, como também extrair as motivações de cada execução.

