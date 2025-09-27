Marconi Perillo confirma que disputará o Governo de Goiás em 2026

Ex-governador tucano oficializou decisão em evento que celebrou seus 30 anos de PSDB e reuniu lideranças históricas do partido

Da Redação - 27 de setembro de 2025

Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. (Foto: Reprodução/X)

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) confirmou neste sábado (27) que será candidato ao Governo de Goiás em 2026. O anúncio foi feito durante solenidade que marcou seus 30 anos de filiação ao partido, realizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

No discurso, Perillo disse que sua decisão partiu de avaliações internas sobre o cenário eleitoral e destacou a importância de ampliar o debate político no estado.

“É fundamental que Goiás tenha várias vozes no processo, com diversidade de ideias. Ninguém é dono da verdade e a alternância de poder é salutar”, afirmou.

A mais recente pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (26), mostra o tucano com 15,6% das intenções de voto no primeiro turno, em cenário com vários nomes. Ele aparece em terceiro lugar, atrás de Daniel Vilela (MDB), que lidera com 42,3%, e de Wilder Morais (PL), que soma 16,5%, mas à frente da petista Adriana Accorsi, que registrou 15,4%.

O evento reuniu militantes e lideranças tucanas, entre elas Gustavo Sebba, Aava Santiago e Matheus Ribeiro. Também participaram a ex-prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro, presidente nacional do PSDB Mulher, e Mário Covas Neto, filho do ex-governador paulista.

Já a deputada federal Lêda Borges e o vereador por Goiânia Tião Peixoto, pai do presidente da Alego, Bruno Peixoto, não compareceram.