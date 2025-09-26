Daniel Vilela lidera em todos os cenários para o Governo de Goiás, mostra AtlasIntel

Vice-governador venceria adversários com ampla vantagem tanto no primeiro quanto no segundo turno

Gabriella Pinheiro - 26 de setembro de 2025

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (26), aponta que Daniel Vilela (MDB), atual vice-governador de Goiás, aparece como favorito para vencer as eleições estaduais de 2026 em todos os cenários testados. O levantamento ouviu 2.872 eleitores entre os dias 17 e 23 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

No primeiro turno, Daniel registra 42,3% das intenções de voto no cenário com mais nomes, contra 16,5% de Wilder Morais (PL), 15,6% de Marconi Perillo (PSDB) e 15,4% de Adriana Accorsi (PT). Em outra simulação, contra Gustavo Gayer (PL) e Adriana Accorsi, o emedebista mantém a dianteira com 43,1%.

Quando os apoios de grandes líderes são considerados, Daniel — com o endosso de Ronaldo Caiado — chega a 43,5%. Nesse caso, Wilder Morais com o apoio de Jair Bolsonaro alcança 18,7%, enquanto Adriana Accorsi, apoiada por Lula, marca 18,2%.

O quadro é ainda mais favorável ao vice-governador nos cenários de segundo turno. Ele venceria Adriana Accorsi por 59% a 23%, Marconi Perillo por 56% a 26%, Wilder Morais por 55% a 22% e Gustavo Gayer por 53% a 26%.

A pesquisa também avaliou a percepção sobre o estado e o país. Enquanto 76% dos goianos acreditam que Goiás segue no “bom caminho”, apenas 37% dizem o mesmo em relação ao Brasil.

Outro destaque está na rejeição: Daniel aparece entre os políticos menos rejeitados, com apenas 10,5%. Já Lula (PT) lidera essa lista, com 56,1%, seguido por Adriana Accorsi (43%) e Jair Bolsonaro (40,8%).

