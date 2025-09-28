Com previsão de investimento de 4 bilhões da iniciativa privada, Polo Aeronáutico de Aparecida de Goiânia deve gerar 3 mil empregos e atrair 450 novas empresas

Antares deve ter as primeiras aeronaves pousando em sua pista de 2 mil metros de extensão no final de 2026

Isabella Valverde - 28 de setembro de 2025

Projeção da vista aérea noturna do projeto. (Imagem: Divulgação)

O Antares Polo Aeronáutico, em construção na região Leste de Aparecida de Goiânia, deve se consolidar como o maior investimento privado da história do município.

Ao todo, o projeto prevê até R$ 4 bilhões em aportes, com capacidade de gerar 3 mil empregos diretos e atrair cerca de 450 empresas ligadas ao setor aéreo e a cadeias produtivas associadas.

A primeira etapa do empreendimento já recebeu R$ 120 milhões em investimentos, com obras adiantadas em 80% da terraplanagem e 20% da drenagem.

A previsão é que a pista de pouso, com 2 mil metros de extensão, esteja pronta para receber as primeiras aeronaves executivas até o final de 2026.

Localizado próximo ao Setor Nova Olinda, o Antares terá acesso facilitado pela Avenida Santana e, após a conclusão da primeira fase, deve ampliar sua atuação para aviação de cargas, manutenção de aeronaves e até fábricas de aviões.

O prefeito Leandro Vilela (MDB), que esteve nesta semana com investidores, destacou o impacto do projeto para a economia da cidade:

“O Antares será um marco em nossa história. Estamos colocando a administração municipal à disposição para garantir que ele comece logo a operar e transforme Aparecida em um centro da indústria aeronáutica”, afirmou.

De acordo com os investidores, o empreendimento inaugura uma nova era para o município.

“Nós fizemos um upgrade muito grande, que destravou o crescimento para o futuro. Agora podemos dizer que Aparecida terá um aeroporto”, ressaltou o empresário Paulo Roberto da Costa.

