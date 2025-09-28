Heineken abre processo seletivo para vagas home office com salários de até R$ 22 mil

Mais de 30 oportunidades foram anunciadas pela cervejaria em áreas ligadas a inovação, dados e desenvolvimento de produtos

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Isabella Mendes/Pexels)

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, abriu processo seletivo para contratar mais de 30 profissionais em modelo home office.

As vagas fazem parte da estratégia da companhia de reforçar equipes de dados, tecnologia e inovação, em linha com o movimento de grandes empresas que investem cada vez mais em inteligência e personalização de produtos.

As oportunidades abrangem desde analistas até cargos de gerência. Entre as funções em destaque estão Product Owner, Data Scientist, Engenheiro de Dados, Product Coordinator, Product Specialist e Data Product Manager.

Algumas das posições são afirmativas e destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso da empresa com diversidade e inclusão.

Os salários podem chegar a R$ 22 mil, com benefícios que incluem participação nos lucros, vale-refeição e alimentação, auxílio-home office, acesso ao Wellhub, assistência médica, odontológica e psicológica, seguro de vida, descontos em produtos da marca e licenças parentais estendidas.

Outro atrativo é a Universidade Heineken, que oferece programas de capacitação e desenvolvimento profissional.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Recruit CRM, disponíveis pelo link: Jobs Page, onde os candidatos podem conferir todos os detalhes sobre as vagas, os requisitos e as etapas do processo seletivo.

