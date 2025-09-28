Mais uma mulher morre após sofrer descarga elétrica em Goiás

Vítima de 50 anos manuseava uma geladeira em casa, na zona rural de Varjão, quando foi eletrocutada e não resistiu

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Simone Alves de Paula, de 50 anos, foi a vítima do eletrocução. (Foto: Captura)

Uma mulher de 50 anos, identificada como Simone Alves de Paula, morreu na tarde deste domingo (28) após sofrer uma descarga elétrica em sua residência, na zona rural de Varjão, município a cerca de 70 km de Goiânia.

O acidente ocorreu enquanto ela manuseava a parte elétrica de uma geladeira na Fazenda Salobo de Baixo, localizada no distrito de São Benedito. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como morte acidental.

De acordo com o relato do esposo da vítima, ele estava em casa com Simone quando ela foi eletrocutada ao tocar no eletrodoméstico. Após o choque, ele pediu ajuda a vizinhos, que o auxiliaram a levar o corpo da mulher até o Hospital Osmar Carvalho Rosa, em Varjão.

A equipe médica da unidade, no entanto, constatou que a vítima já chegou ao local sem vida, não sendo possível realizar qualquer procedimento de reanimação.

A Polícia Militar foi acionada e, após observar o corpo e não constatar sinais aparentes de lesões, comunicou o fato à Polícia Civil de Trindade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo e realizar o exame cadavérico. A autoridade policial também requisitou a realização de uma perícia criminal no local onde o acidente aconteceu para apurar as circunstâncias da morte.

