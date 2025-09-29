Mulher perseguida por ex-marido é salva por eletricistas terceirizados da Equatorial, em Goiânia

Vítima estava sendo perseguida pelo ex quando encontrou os trabalhadores, abraçou um deles e pediu por socorro

Davi Galvão - 29 de setembro de 2025

Caso aconteceu no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Google Street View)

Um idoso, de 60 anos, foi preso após perseguir a ex-companheira pelas ruas de Goiânia, enquanto a ameaçava de morte. O caso só não teve um desfecho trágico graças a atuação de um grupo de eletricistas, terceirizados da Equatorial, que a socorreram e imobilizaram o suspeito.

Em entrevista ao Portal 6, Leidiano Batista, um dos trabalhadores que estava no local na manhã deste domingo (28), relatou a cena que parece ter saído diretamente de filmes.

Leidiano e os colegas estavam realizando um trabalho de manutenção no Jardim Goiás quando a vítima, de 45 anos e desesperada, veio correndo até ele e o abraçou com força, pedindo socorro.

“Ele estava vindo atrás dela, ela dizendo que ia morrer, claramente desesperada. Na hora não deu nem tempo de pensar, só abracei ela para proteger”, contou.

Nisso, o suspeito já havia se aproximado, também correndo, ao que foi rapidamente contido e imobilizado pela equipe de eletricistas. Foi só quando estava ao chão que os trabalhadores perceberam que ele carregava consigo uma pistola, sob a calça.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, dando voz de prisão ao suspeito. Ao revistarem o carro dele, uma Hilux, a equipe também encontrou uma carabina .38, além de diversas munições.

“Na hora que ele tava no chão, ficava toda hora falando pra soltar. Imagina se a gente escuta, ele vai no carro e pega essa arma, o que ele ia ter feito com a gente”, comentou Leidiano.

Ainda em estado de choque, a vítima contou aos policiais que o ex-marido havia perseguido-a com a arma em punho e que já havia sido violentada por ele em outras ocasiões.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos até a delegacia e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

A reportagem tentou em contato com a Equatorial para comentar sobre o caso, mas a concessionária afirmou que, como os funcionários eram terceirizados, não iria se pronunciar.

A empresa pela qual eles prestavam serviço, a Elcop Engenharia, foi procurada, mas não houve retorno em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

