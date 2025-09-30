Maior condomínio do Brasil terá 22 mil apartamentos e vai funcionar como uma cidade inteligente
Reserva Raposo, em São Paulo, deve abrigar até 80 mil pessoas até 2030 e terá escola, posto de saúde e terminal de ônibus.
O Reserva Raposo, em construção na zona oeste de São Paulo, é um projeto imobiliário que impressiona pelo tamanho e pela proposta e já é qualificado como maior condomínio do Brasil.
Localizado no Jardim Boa Vista, às margens da Rodovia Raposo Tavares, o empreendimento vai reunir 22 mil apartamentos distribuídos em 124 torres, com a expectativa de abrigar até 80 mil moradores até 2030.
A dimensão chama atenção: o número de habitantes será maior que a população de muitas cidades brasileiras.
Para efeito de comparação, o Brasil tem 5.570 municípios e apenas uma parte deles ultrapassa a marca de 80 mil pessoas.
Mais do que um conjunto habitacional, o Reserva Raposo foi concebido como uma cidade inteligente.
O condomínio terá escola, creche, Unidade Básica de Saúde (UBS), centro para idosos, biblioteca, auditório, centro ecumênico, áreas de lazer, comércio e serviços.
No campo social, estão previstos aulas gratuitas de inglês, teatro, música, esportes e alfabetização de adultos, além de iniciativas de inclusão para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e programas de capacitação profissional para os moradores.
O projeto reserva 35 mil m² para comércio e serviços, com padarias, mercados, farmácias, papelarias, clínicas e pequenos escritórios.
A proposta segue o conceito de “bairro de 15 minutos”, no qual as principais necessidades do dia a dia podem ser resolvidas a poucos passos de casa.
A expectativa é de que a concentração de moradores movimente a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, além de aumentar a arrecadação tributária para a cidade.
A localização estratégica, próxima a bairros do Butantã e com ligação à Raposo Tavares, também prevê uma infraestrutura de transporte.
Está planejada a implantação de um terminal de ônibus com linhas municipais e intermunicipais. Além disso, o condomínio contará com ciclovias internas e travessias ampliadas, estimulando deslocamentos a pé e de bicicleta
O conceito de cidade inteligente aparece também nas soluções sustentáveis: jardins de chuva para ajudar na drenagem urbana, rede elétrica subterrânea para reduzir quedas de energia e áreas verdes e parque linear entre as torres, com quadras esportivas, pistas de skate e espaços de convivência.
Construção a todo vapor
O projeto está sendo construído por etapas. Já foram entregues mais de 4,4 mil apartamentos, enquanto outras 7,3 mil unidades estão em andamento.
A ideia é ocupar gradualmente o espaço, ativando comércio, serviços e infraestrutura conforme a população cresce