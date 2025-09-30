Nubank lança novo cartão de crédito exclusivo para crianças e adolescentes

Modelo inédito permitirá crédito controlado com garantia interna, com supervisão direta e reforçando tendência de educação financeira desde cedo

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

Aplicativo do Nubank. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O Nubank anunciou o lançamento de uma modalidade inédita de cartão de crédito destinada a jovens de 16 e 17 anos, com limite definido a partir dos recursos guardados em uma espécie de “Caixinha” dentro da própria conta.

A ideia da fintech é oferecer uma forma segura de introduzir os adolescentes ao uso consciente do crédito, com controle e supervisão dos responsáveis.

Se a fatura não for paga na data, o valor será debitado automaticamente da Caixinha vinculada, sem cobrança de juros ou multa que gere endividamento.

Os pais ou responsáveis terão acesso ao Controle Parental, ferramenta que permite monitorar os gastos do jovem diretamente pelo aplicativo. Não é necessário compartilhar senhas dos pais: o adolescente solicita o cartão sozinho no app, desde que já tenha a conta para menor de 18 anos ativa.

A novidade será liberada gradualmente para os usuários elegíveis. O objetivo do Nubank é combinar autonomia com segurança, incentivando uma educação financeira prática desde a juventude.

“A escolha das Caixinhas para definir o limite de crédito reflete um comportamento já consolidado entre os jovens clientes do Nubank. 47% desse público têm Caixinhas ativas. É uma maneira segura de iniciar a jornada de crédito desses jovens, incentivando o planejamento e a responsabilidade desde cedo.”

Felipe Sotto-Maior

Gerente sênior do segmento no Nubank

