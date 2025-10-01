Cliente faz desabafo após usar camisa da Insider pela primeira vez: “influenciador que faz publi é uma praga a ser extinta nesse país”

Post viralizou nas redes sociais e reacendeu debate sobre a durabilidade das peças da marca, que se pronunciou

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela)

Um consumidor identificado como Omar (@Omardeideias) fez um desabafo nas redes sociais após comprar uma camiseta da marca Insider por R$ 139. Segundo ele, a peça teria se desgastado já na primeira utilização, apresentando formação de bolinhas no tecido.

“Comprei as camisas da Insider e disse que faria o review honesto. Tá aí, 139 reais e durou uma usada. Tá parecendo um pano de chão [Sic]”, escreveu o cliente em postagem feita no último domingo (28).

A publicação ganhou repercussão imediata e já ultrapassa 4,4 milhões de visualizações, além de mais de mil comentários. O caso abriu debate sobre a qualidade das peças e dividiu opiniões entre consumidores e internautas.

Alguns usuários ironizaram o episódio, lembrando que as camisetas da marca se popularizaram como uniforme não oficial de podcasts.

“Essa camisa não foi feita pra ser usada em lugar nenhum. Ela só pode ser usada em podcasts”, comentou um internauta.

Outros questionaram se o desgaste poderia ter ocorrido em razão de lavagem incorreta. O autor da publicação, no entanto, afirmou que apenas usou a peça uma vez e não chegou a lavá-la.

Comprei as camisas da insider e disse que faria o review honesto. Tá aí, 139 reais e durou uma usada. Tá parecendo um pano de chão. Influenciador que faz publi é uma praga a ser extinta nesse país. pic.twitter.com/6e3QbsQfgN — Omar (@Omardeideais) September 28, 2025

Posição da empresa

Em resposta, a Insider informou que entrou em contato com o consumidor e com seus fornecedores para investigar o ocorrido.

A marca destacou que suas camisetas passam por testes de qualidade em laboratórios independentes, alcançando nota máxima nos ensaios de resistência ao pilling, que avaliam justamente a formação de bolinhas.

A empresa acrescentou que “qualquer tecido pode apresentar desgaste em casos de uso indevido ou contato com superfícies abrasivas”, mas ressaltou que o episódio relatado é considerado atípico em relação ao padrão da marca. Leia na íntegra:

“Estamos em contato direto com o consumidor e nossos fornecedores para investigar o ocorrido e solucionar da melhor forma possível. Reforçamos nosso compromisso com a transparência, com a excelência e com a superação das expectativas de quem confia na Insider.

A Insider zela pela qualidade e durabilidade de suas peças e leva muito a sério qualquer feedback de consumidores. Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer produtos de alta performance.

Nossas peças passam por rigorosos processos de controle de qualidade e são avaliadas em laboratório independente conforme normas internacionais (por exemplo, ISO 12945-2:2020). Nos testes de resistência ao pilling — a formação de bolinhas — a Tech T-shirt obteve a nota máxima (5), mantendo o desempenho mesmo após 50 lavagens. Os resultados, inclusive, superaram camisetas de algodão e modais genéricos avaliados sob as mesmas condições.

É importante ressaltar que qualquer tecido pode apresentar desgaste em casos de uso indevido ou contato com superfícies abrasivas. Desconhecemos as condições específicas de uso no episódio relatado, mas o comportamento apresentado é anômalo em relação ao que observamos em testes padronizados e na experiência da ampla base de clientes”