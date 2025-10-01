Copa Sul-Sudeste: veja como será o novo campeonato que começa ano que vem

Competição reunirá 12 clubes de seis estados e terá início em março de 2026

Augusto Araújo - 01 de outubro de 2025

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da Tijuca. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a criação da Copa Sul-Sudeste, uma das principais novidades do calendário nacional para 2026.

O torneio reunirá 12 clubes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já as equipes do Espírito Santo disputarão a Copa Centro-Oeste.

O regulamento prevê que clubes classificados para a Libertadores e a Sul-Americana não poderão disputar a nova competição.

Em cada estado, serão dois representantes. Para a edição inaugural, porém, a CBF permitirá que os times optem por não participar sem sofrer punições.

Formato da competição

A Copa Sul-Sudeste será disputada de 05 de março a 07 de junho de 2026.

As vagas serão definidas pelo desempenho nos campeonatos estaduais de 2025 — seis delas destinadas aos melhores colocados e outras seis a campeões de torneios seletivos ou pelo próprio rendimento estadual.

Na primeira fase, os 12 clubes serão divididos em dois grupos de seis, mas os jogos acontecerão apenas contra os times da outra chave, em turno único.

Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, disputadas em partidas de ida e volta, mesmo formato que será adotado na grande final.