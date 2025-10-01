Feriados em 2026 vão cair em dias úteis e virar folga prolongada; confira todas as datas

Trabalhar ou descansar? No próximo ano, feriados favorecem planejamento antecipado de folgas em dias úteis, ideal para emendar e curtir um pouco mais

Boas notícias para quem já pensa nos descansos do próximo ano: em 2026, nove dos dez feriados nacionais cairão em dias úteis, segundo parecer técnico do Governo Federal com base no próximo calendário.

Além disso, sete dessas datas coincidirão com segundas ou sextas-feiras, o que aumenta bastante as chances de formar feriadões sem precisar “pedir folga extra”.

Embora a portaria oficial com os pontos facultativos ainda não tenha sido publicada, o padrão já observado indica que datas como Tiradentes (terça) e Corpus Christi (quinta) poderão ser “emendadas” com feriadões, dependendo das decisões locais ou das empresas.

Confira o planejamento com os feriados nacionais de 2026 e as chances de prolongamento:

Feriado Data Dia da semana Possibilidade de emenda / observações

Confraternização Universal – 1 de Janeiro de 2026

1 de janeiro. Cai na quinta se sexta for ponto facultativo, pode virar um feriadão de 4 dias

Carnaval – 16 e 17 de fevereiro de 2026

16 e 17 de fevereiro de 2026 caem na segunda e terça respectivamente (ponto facultativo) já favorece feriadão prolongado em diversas regiões.

Sexta-feira Santa – 3 de abril de 2026

O feriado da sexta-feira santa cai em em 3 de abril de 2026, sexta, se emendar com sábado/domingo, já garante 3 dias de folga.

Tiradentes – 21 de abril de 2026

Já o feriado de Tiradentes cai numa terça, possibilidade de emendar segunda ou quarta para estender de vez a folga do feriado.

Dia do Trabalho – 1 de maio 2026

O dia do Trabalho cai numa sexta-feira e já favorece a emenda natural de final de semana.

Corpus Christi – 4 de junho 2026

Em plena quinta e com direito a ponto facultativo, o feriado pode virar feriadão de 4 dias se sexta for facultativa ou liberada.

Independência do Brasil – 7 de setembro 2026

Agora o feriado da Independência cai numa segunda já propicia para uma emenda natural de final de semana.

Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro 2026

O dia da padroeira tem previsão para cair numa segunda, o que já pode gerar feriadão simples.

Finados – 2 de novembro 2026

Já o feriado de Finados cai bem numa segunda-feira o favorece emenda para geral.

Proclamação da República – 15 de novembro 2026

Esse cai em um domingo, o que não favorece folga prolongada por já cair no domingo.

Dia da Consciência Negra (em âmbito federal) – 20 de novembro 2026

Novo feriado promulgado para 2026, cai bem na sexta e favorece feriadão se considerado feriado nacional na localidade.

Natal 25 de dezembro 2026

O tradicional feriado de Natal cai em uma sexta já propicia para aquela emenda natural de final de semana.

Além dos feriados fixos, é esperado que os pontos facultativos tradicionais como Carnaval, Corpus Christi, vésperas de Natal e Ano-Novo continuem presentes, ampliando ainda mais as oportunidades de folga prolongada.

