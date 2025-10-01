Novo shopping de Anápolis terá três pavimentos e restaurante rooftop com vista para a cidade

Gestão da área de estacionamento ficará a cargo da multinacional francesa Índigo, que também administra estádios e aeroportos no Brasil

Isabella Valverde - 01 de outubro de 2025

Previsão de como será o restaurante do Gran Life Shopping. (Imagem: Divulgação)

Anápolis vai ganhar em janeiro de 2026 um novo espaço voltado para consumo, lazer e conveniência. O Gran Life Shopping está em fase final de obras e promete mudar a rotina na Avenida Goiás ao reunir serviços variados em um único local, dentro de um complexo de uso misto com foco na saúde.

O centro comercial terá três pavimentos, duas escadas rolantes, dois elevadores e um restaurante rooftop que oferecerá vista panorâmica da cidade.

De acordo com o superintendente do empreendimento, David Barbalho, será o primeiro do gênero em Anápolis. “O restaurante no rooftop do Gran Life irá proporcionar a melhor experiência gastronômica da cidade, com vista panorâmica de Anápolis”, disse.

Com área bruta locável de 4 mil metros quadrados e capacidade para 51 lojas, metade já está contratada. Bancos, cafeterias, farmácias e operadoras de celular confirmaram presença, além da Academia Ultra, de Brasília, que abrirá uma unidade de 1,5 mil metros quadrados.

O sócio do empreendimento e diretor da ABL Prime, Fernando Fonseca, destacou que a proposta é unir praticidade e qualidade.

“As lojas vão agregar valor ao contexto do complexo com foco na saúde, gerando economia de tempo e facilidade para as pessoas. Ao ir a uma consulta, por exemplo, será possível tomar um café, passar na farmácia, comprar um presente ou ir ao banco, tudo em um só lugar”, afirmou.

O shopping está inserido no maior investimento privado imobiliário da história de Anápolis, com 58 mil metros quadrados de área construída e aporte de R$ 253 milhões. O projeto, assinado pela ABL Prime e Trinus, já entregou as salas comerciais e os apartamentos residenciais aos proprietários.

Além do shopping, o complexo reúne uma torre de 252 salas comerciais, uma torre residencial com 156 apartamentos, um hospital de 10.588 m² inspirado no modelo do Sírio-Libanês e um estacionamento com mais de 600 vagas distribuídas em oito pavimentos.

A gestão da área de estacionamento ficará a cargo da multinacional francesa Índigo, que também administra estádios e aeroportos no Brasil.

