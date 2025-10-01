Placa colocada por motorista de aplicativo no veículo chama atenção de passageiros
Recado pede compreensão antes de avaliações negativas e mistura desabafo com mensagem de fé
Uma simples placa afixada no encosto de um carro de aplicativo em Goiânia chamou a atenção de passageiros pelo conteúdo direto, pessoal e, ao mesmo tempo, bem-humorado.
No texto impresso e plastificado, o motorista inicia pedindo que os clientes pensem duas vezes antes de dar menos de cinco estrelas na plataforma.
“Olá, passageiros! Antes de me avaliar com menos que 5 estrelas, lembre-se: trabalho de 12 a 14 horas no trânsito […] para transportar você com profissionalismo”, afirma.
O recado também traz um desabafo sobre as dificuldades da rotina. O condutor lembra que nem sempre consegue parar no local ideal para embarques e desembarques e, em certas situações, chega até a ser multado.
“Às vezes não consigo o lugar para estacionar para você embarcar ou desembarcar e às vezes levo multa por isso. Além de transportar variadas pessoas com personalidades diferentes”, completa.
Para terminar, o tom muda e ganha leveza com uma mensagem positiva. O motorista encerra a placa com: “Você é uma benção! Que Deus continue lhe abençoando grandemente”, acompanhada de um emoji sorridente.
