Placa colocada por motorista de aplicativo no veículo chama atenção de passageiros

Recado pede compreensão antes de avaliações negativas e mistura desabafo com mensagem de fé

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

Placa colocada dentro de carro de motorista de aplicativo. (Foto: Portal 6)

Uma simples placa afixada no encosto de um carro de aplicativo em Goiânia chamou a atenção de passageiros pelo conteúdo direto, pessoal e, ao mesmo tempo, bem-humorado.

No texto impresso e plastificado, o motorista inicia pedindo que os clientes pensem duas vezes antes de dar menos de cinco estrelas na plataforma.

“Olá, passageiros! Antes de me avaliar com menos que 5 estrelas, lembre-se: trabalho de 12 a 14 horas no trânsito […] para transportar você com profissionalismo”, afirma.

O recado também traz um desabafo sobre as dificuldades da rotina. O condutor lembra que nem sempre consegue parar no local ideal para embarques e desembarques e, em certas situações, chega até a ser multado.

“Às vezes não consigo o lugar para estacionar para você embarcar ou desembarcar e às vezes levo multa por isso. Além de transportar variadas pessoas com personalidades diferentes”, completa.

Para terminar, o tom muda e ganha leveza com uma mensagem positiva. O motorista encerra a placa com: “Você é uma benção! Que Deus continue lhe abençoando grandemente”, acompanhada de um emoji sorridente.

