Posto de combustíveis anuncia feijoada grátis para clientes em Caldas Novas

Anúncio foi divulgado no perfil oficial do comércio no Instagram e explica regras para obter prato

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nem desconto no etanol ou na gasolina. Na verdade, a aposta doPosto Belvedere de Caldas Novas para atrair clientes foi distribuir feijoada completa e gratuita.

Conforme divulgado no Instagram do estabelecimento, no dia 04 de outubro, a partir das 10h, as pessoas que baixarem o aplicativo “App do B” poderão ganhar o prato, oferecido pela própria empresa.

Segundo o posto, a regra é simples: basta baixar o aplicativo — disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store — e consumir dentro da lanchonete localizada no posto.

A ação tem como objetivo incentivar o uso do aplicativo, que promete facilitar o relacionamento entre os clientes e o posto, além de divulgar promoções.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!