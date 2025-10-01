Posto de combustíveis anuncia feijoada grátis para clientes em Caldas Novas
Anúncio foi divulgado no perfil oficial do comércio no Instagram e explica regras para obter prato
Nem desconto no etanol ou na gasolina. Na verdade, a aposta doPosto Belvedere de Caldas Novas para atrair clientes foi distribuir feijoada completa e gratuita.
Conforme divulgado no Instagram do estabelecimento, no dia 04 de outubro, a partir das 10h, as pessoas que baixarem o aplicativo “App do B” poderão ganhar o prato, oferecido pela própria empresa.
Segundo o posto, a regra é simples: basta baixar o aplicativo — disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store — e consumir dentro da lanchonete localizada no posto.
A ação tem como objetivo incentivar o uso do aplicativo, que promete facilitar o relacionamento entre os clientes e o posto, além de divulgar promoções.
