IFG abre inscrições para curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial

Início das aulas está previsto para o dia 12 de março de 2026

Paulo Roberto Belém - 02 de outubro de 2025

Sala de aula do IFG. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu as inscrições para o curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial Aplicada no Câmpus de Goiânia.

O prazo vai até 17 de outubro na seção Pós-Graduação do site Estude no IFG.

No total, estão sendo oferecidas 30 oportunidades para ingresso no primeiro semestre de 2026.

O curso é voltado a graduados em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e afins.

Segundo o IFG, a seleção acontecerá em três etapas, sendo elas: homologação da inscrição, análise curricular e avaliação de conhecimento presencial.

O curso terá duração máxima de quatro semestres, totalizando 420 horas — sendo 360h de disciplinas e 60h destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

As aulas acontecerão presencialmente às quintas e sextas-feiras, com possibilidade de atividades aos sábados, no Câmpus Goiânia. O início está previsto para o dia 12 de março de 2026.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Goiânia.