IFG abre inscrições para curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial
Início das aulas está previsto para o dia 12 de março de 2026
O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu as inscrições para o curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial Aplicada no Câmpus de Goiânia.
O prazo vai até 17 de outubro na seção Pós-Graduação do site Estude no IFG.
No total, estão sendo oferecidas 30 oportunidades para ingresso no primeiro semestre de 2026.
O curso é voltado a graduados em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e afins.
Segundo o IFG, a seleção acontecerá em três etapas, sendo elas: homologação da inscrição, análise curricular e avaliação de conhecimento presencial.
O curso terá duração máxima de quatro semestres, totalizando 420 horas — sendo 360h de disciplinas e 60h destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
As aulas acontecerão presencialmente às quintas e sextas-feiras, com possibilidade de atividades aos sábados, no Câmpus Goiânia. O início está previsto para o dia 12 de março de 2026.
Mais informações estão disponíveis no edital.
