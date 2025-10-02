Mulher abre aplicativo do Banco do Brasil para fazer Pix do café que tomou, mas fica surpresa com o que viu

Cliente descobriu golpe de mais de R$ 100 mil após tentar pagar conta simples

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Marcello Casal/Agência Brasil)

O que seria apenas o pagamento de um café terminou em caso de polícia em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Uma mulher de 43 anos descobriu, ao tentar fazer um Pix na tarde de terça-feira (30), que sua conta no Banco do Brasil havia sido usada em uma série de operações fraudulentas que somam mais de R$ 100 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima percebeu que o pagamento havia sido recusado e, ao acessar o aplicativo, encontrou movimentações que não reconhecia.

Entre elas estavam um empréstimo de R$ 105 mil, duas transferências via Pix — uma de R$ 42 mil e outra de R$ 43 mil — além de dois saques, de R$ 3 mil e R$ 2 mil. Apenas nas transferências e saques, o prejuízo imediato chegou a R$ 90 mil.

Procurada, a gerente da agência confirmou o bloqueio da conta e revelou que, dias antes, alguém havia comparecido pessoalmente ao banco para alterar a biometria vinculada à conta e aumentar o limite de crédito.

Horas depois, por volta das 16h40, a cliente ainda recebeu um SMS sobre tentativa de desbloqueio de senha. O banco conseguiu barrar a ação, mas confirmou que outra pessoa já tinha acesso por meio da biometria alterada.

Segundo o portal Campo Grande News, o caso foi registrado como estelionato e segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

