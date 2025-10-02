Oficina de carros de luxo em Goiânia pega fogo e dono é impedido pela PM de tentar resgatar veículos

Além do Corpo de Bombeiros, atuação da Polícia Militar foi fundamental para evitar o pior

Da Redação - 02 de outubro de 2025

Tonicar Imports é uma oficina especializada em carros de luxo localizada na Rua T-30 com Avenida T-7 no Setor Bueno, em Goiânia. (Foto: Captura/ Portal 6)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Tonicar Imports, uma oficina especializada em carros de luxo localizada na Rua T-30 com Avenida T-7 no Setor Bueno, em Goiânia, no final noite desta quarta-feira (1).

As chamas altas e a fumaça densa puderam ser vistas de longe, e imagens impressionantes do fogo consumindo o estabelecimento foram registradas por moradores do bairro nobre, que compartilharam os vídeos nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para o local e iniciou o trabalho de combate ao incêndio, que ameaçava se espalhar.

Em meio ao caos e com os veículos ainda dentro da oficina em chamas, o proprietário do local viveu momentos de grande desespero.

No impulso de tentar salvar o patrimônio, ele tentou entrar no estabelecimento para retirar os carros, mas foi impedido por uma equipe da Polícia Militar que dava apoio à ocorrência.

Necessária, a intervenção foi crucial para evitar uma tragédia, garantindo a segurança do dono e de seus familiares, que também estavam no local, e permitindo que os bombeiros pudessem trabalhar sem impedimentos para controlar o fogo.

Graças à atuação conjunta das forças de segurança, o incêndio foi contido sem que ninguém ficasse ferido.

Por enquanto, não se sabe o que pode ter causado o incidente. A Tonicar Imports ainda não tornou público a dimensão do prejuízo.

