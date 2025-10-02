Prefeitura de Leopoldo de Bulhões demite cuidadora que revidou agressões de criança

Dispensa foi comunicada por meio de redes sociais, onde Administração Pública lamentou o ocorrido

Professora foi filmada pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Uma servidora da rede municipal de Leopoldo de Bulhões foi demitida após ter, supostamente, agredido uma criança em crise na sala de aula, na frente de todos os alunos.

A dispensa foi comunicada pela Prefeitura nesta quinta-feira (02), em um post nas redes sociais, no qual afirmou lamentar profundamente o ocorrido, apontando-o como isolado. Confira a nota completa na íntegra.

O caso aconteceu na última terça-feira (30) e chegou a ser registrado por câmeras de segurança no interior da sala de aula.

Nas imagens, é possível ver o aluno em visível estado de crise sendo contido pelos pulsos pela profissional, que parece tentar acalmá-lo enquanto ele chuta a parede e tenta até mesmo atingir a adulta.

Após cerca de 20 segundos da filmagem, a situação parece se acalmar, com o garoto sendo colocado em um canto do recinto, fora do escopo da câmera.

A servidora então se afasta para dar atenção às outras crianças, mas logo o menino arranca alguns papeis que estavam expostos na parede, de modo que a mulher retorna e novamente o contém pelos pulsos.

Ainda assim, o garoto segue tentando se desvencilhar e, após acertar um chute na responsável, ela o desequilibra, leva-o sentado ao chão e o abraça por trás até a chegada de outras colegas.

Porém, enquanto estavam sentados, o menino defere um tapa contra o rosto da servidora, que instantaneamente agride-a de volta. O vídeo termina logo depois.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não houve retorno em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

 

 

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação de Leopoldo de Bulhões vem a público reafirmar seu compromisso com um ambiente escolar seguro, respeitoso e livre de qualquer forma de violência.

Em relação ao fato ocorrido no dia 30/09/2025, lamentamos profundamente o episódio isolado e informamos que a servidora envolvida foi imediatamente afastada de suas funções, não integrando mais o quadro de servidores municipais.

Reiteramos que a Secretaria de Educação não compactua e não tolera atitudes que comprometam a integridade física, emocional e moral de nossos estudantes e profissionais da educação.

As demais providências cabíveis estão sendo conduzidas pelos órgãos competentes, aos quais estamos prestando total colaboração.

Seguiremos trabalhando com dedicação e responsabilidade para garantir que nossas instituições de ensino continuem sendo espaços de acolhimento, respeito e aprendizagem.

