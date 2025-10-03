A menor cidade do Brasil não fica em Goiás nem no Nordeste e se destaca pela qualidade de vida

Com apenas 3,5 km², município combina alto IDH, economia forte, artesanato e festas que reforçam o orgulho local

Gabriel Yuri Souto - 03 de outubro de 2025

Santa Cruz de Minas, Campo das Vertentes. (Foto: César Reis)

Quando se fala em menor cidade do Brasil, muitos imaginam algum município isolado em Goiás ou no Nordeste. Mas o título pertence a Santa Cruz de Minas, no interior de Minas Gerais.

Apesar de ter apenas 3,565 km² de extensão, o município surpreende pelo dinamismo econômico e pela qualidade de vida oferecida à população.

A cidade fica a cerca de 180 km de Belo Horizonte, na região do Campo das Vertentes. Ali vivem pouco mais de 8 mil pessoas, em uma das maiores densidades demográficas do país.

Mesmo pequena, Santa Cruz de Minas ostenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado e taxas de escolarização acima de 98% entre crianças de 6 a 14 anos, reforçando a importância dada à educação.

Economia além do tamanho

Comércio e serviços sustentam grande parte da arrecadação municipal, que em 2024 chegou a R$ 41,3 milhões.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita ultrapassa R$ 11,8 mil, resultado expressivo para uma cidade tão compacta.

O setor industrial também tem força, sobretudo com a produção de móveis artesanais, peças em ferro, cerâmica e alimentos. Muitos desses produtos conquistam mercados fora da região, fortalecendo a economia local.

Cultura e identidade

A tradição cultural também é um dos pilares da cidade. Festas religiosas e populares movimentam a vida dos moradores ao longo do ano, como a Festa de São Sebastião, em janeiro, o animado Carnaval de rua, e a Festa de Nossa Senhora do Rosário, em outubro.

Essas celebrações reúnem música, comidas típicas e procissões que atraem visitantes da região e ajudam a preservar a identidade santacruzense.

A posição geográfica de Santa Cruz de Minas garante atrativos turísticos únicos.

A cidade está em área de campos rupestres, rica em biodiversidade, e abriga a Cachoeira Bom Despacho, na Serra de São José, na divisa com Tiradentes. O local também guarda o marco zero da Estrada Real, inaugurado em 2003 e de grande relevância histórica.

Orgulho mineiro

O crescimento populacional constante — já são cerca de 8,3 mil habitantes em 2025 — mostra que o município continua atraindo moradores mesmo com espaço limitado.

Para muitos, o segredo está no equilíbrio entre desenvolvimento, cultura e qualidade de vida.

Santa Cruz de Minas prova, assim, que ser o menor município do Brasil em tamanho não a impede de ser grande em história, tradição e bem-estar para quem vive ali.

