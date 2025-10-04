Após quase 40 anos de atividades, Burger King anuncia fechamento de 116 unidades

Rede de fast-food passa por reestruturação e será colocada à venda pelo grupo Alsea

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/SHOX art/Pexels)

O Burger King confirmou o fechamento de 116 restaurantes após quase quatro décadas de operação.

A decisão integra um processo de desinvestimento do grupo mexicano Alsea, que controla a marca na Argentina e busca redirecionar seus investimentos para outras áreas estratégicas.

Presente no país desde 1989, quando abriu sua primeira unidade no bairro de Belgrano, em Buenos Aires, o Burger King ocupava a terceira posição no setor de fast-food, atrás de McDonald’s e Mostaza.

Segundo a imprensa local, a marca não conseguiu acompanhar o ritmo de expansão das concorrentes e será colocada à venda.

Mesmo com a saída do Burger King, a Alsea seguirá presente no país por meio da Starbucks, que mantém 133 cafeterias ativas.

A estratégia também se estende a outros mercados da região, como Chile e México, onde a companhia administra mais de 260 unidades da rede de hambúrgueres.

Exemplo semelhante ocorreu em dezembro de 2024, quando a Alsea vendeu 54 restaurantes do Burger King na Espanha ao fundo inglês Cinven, em movimento voltado para reforçar marcas consideradas prioritárias, como Starbucks e Domino’s.

Posicionamento da empresa

Procurada pela imprensa, a Alsea afirmou que não comenta “rumores ou especulações de mercado” e destacou que comunicados oficiais são divulgados apenas por canais institucionais.

A companhia não detalhou prazos nem valores da negociação, mas indicou que seu foco será a expansão da Starbucks.

Até 2018, o Burger King ocupava a vice-liderança no segmento de fast-food local. Porém, o crescimento acelerado do Mostaza fez a rede cair para a terceira colocação, enquanto a Starbucks se consolidava com desempenho consistente.

E no Brasil?

Por aqui, nada muda. O Burger King segue operando normalmente em todas as suas unidades, sem qualquer impacto da decisão tomada pela Alsea na Argentina.

A marca continua presente em shoppings, lojas de rua e praças de alimentação em todo o território nacional.

