Ela recebeu um Pix de R$ 2 e na mesma hora outro de R$ 18 mil; veja como terminou essa história

Ao perceber o depósito inesperado, mulher ficou assustada e pediu ajuda para resolver

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um simples pedido de foto no Centro Histórico de Salvador acabou virando uma história de honestidade que chamou a atenção no Brasil.

A baiana Reasilvia Bitencourt dos Santos, de 63 anos, recebeu por engano um Pix de R$ 18 mil e não hesitou em devolver o valor.

Tudo começou quando a turista Giani Rebouças, enfermeira de Rondônia, transferiu apenas R$ 2 como pagamento pela lembrança fotográfica.

Logo depois, tentou enviar os R$ 18 restantes, mas errou na digitação e colocou três zeros a mais, resultando na transferência de R$ 18 mil.

Missão para devolver

Ao perceber o depósito inesperado, Reasilvia ficou assustada.

Pouco habituada com aplicativos bancários, pediu ajuda ao genro e chegou a procurar a Delegacia de Turismo e até uma agência, mas em nenhum lugar conseguiu devolver o dinheiro de imediato.

Sem desistir, ela conseguiu localizar a verdadeira dona da quantia e, horas depois, devolveu tudo pelo próprio aplicativo.

A baiana ficou apenas com os R$ 2 iniciais da foto e ainda gastou R$ 10 de estacionamento para resolver o problema.

Reconhecimento

A turista, que sequer havia notado o erro, ficou emocionada com a atitude.

“Isso mostra que ainda existe gente boa no mundo”, disse Giani, prometendo reenviar os R$ 18 corretos e oferecer um presente como forma de agradecimento.

