Homem é encontrado morto dentro de casa, em Aparecida de Goiânia, e família desconfia de esposa dele

Polícia Civil ainda apura o que de fato aconteceu na residência, já que não há clareza sobre as causas do óbito

Da Redação - 04 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de avenida no setor Chácaras São Pedro, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (04), dentro de uma residência localizada no setor Chácaras São Pedro, em Aparecida de Goiânia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram as primeiras a serem acionadas e confirmaram a morte.

No local, a esposa do homem relatou que, na noite anterior, ela havia ido se deitar após amamentar o filho do casal, enquanto o companheiro permaneceu na sala, mexendo no celular.

Assim, ela alega não ter visto se algo aconteceu com a vítima durante a madrugada, tendo se deparado com o mesmo só pela manhã.

Porém, os pais da vítima, que também compareceram ao local, desconfiaram da história contada pela nora e das circunstâncias do óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame papiloscópico e necropsia. A perícia também foi solicitada para verificar se há indícios de crime.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar laudos técnicos para esclarecer o que de fato aconteceu na residência, já que não há clareza sobre as causas da morte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!