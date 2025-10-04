Jovem de 20 anos morre por complicações após amigdalite em Goiânia
Ela chegou a ser internada no Hugo, mas não resistiu ao agravamento do quadro de saúde
Uma jovem, de 20 anos, morreu neste sábado (04) em Goiânia após apresentar complicações causadas por um quadro de amigdalite.
Portal 6 apurou que ela chegou a receber atendimento no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), mas não resistiu.
A jovem havia iniciado o tratamento com antibióticos depois do surgimento dos sintomas, porém o estado de saúde piorou nos dias seguintes.
Durante a internação, exames apontaram a presença de um edema cerebral, que provocou um agravamento repentino do quadro clínico.
Mesmo com todos os esforços da equipe médica, a jovem não resistiu. O caso causou grande comoção entre familiares e amigos.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!