Jovem de 20 anos morre por complicações após amigdalite em Goiânia

Ela chegou a ser internada no Hugo, mas não resistiu ao agravamento do quadro de saúde

Da Redação - 04 de outubro de 2025

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

Uma jovem, de 20 anos, morreu neste sábado (04) em Goiânia após apresentar complicações causadas por um quadro de amigdalite.

Portal 6 apurou que ela chegou a receber atendimento no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), mas não resistiu.

A jovem havia iniciado o tratamento com antibióticos depois do surgimento dos sintomas, porém o estado de saúde piorou nos dias seguintes.

Durante a internação, exames apontaram a presença de um edema cerebral, que provocou um agravamento repentino do quadro clínico.

Mesmo com todos os esforços da equipe médica, a jovem não resistiu. O caso causou grande comoção entre familiares e amigos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!