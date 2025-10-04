Novidade para motoristas de Goiás que estão com IPVA atrasado

Além da praticidade, os contribuintes também contam com a possibilidade de novos meios de pagamento

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Trânsito em Goiânia. (Foto: Secom)

Motoristas que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) autuado em atraso em Goiás ganharam uma facilidade.

Desde sexta-feira (03), o pagamento pode ser feito de forma unificada no Portal Expresso, junto com demais débitos do veículo, como licenciamento e multas.

A integração do sistema da Secretaria da Economia com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) permite que todo o processo seja realizado em uma única guia.

Antes, o contribuinte precisava emitir o Documento de Arrecadação da Receita Estadual (Dare) no site da Economia e outro boleto no sistema do Detran-GO.

Agora, ao acessar o link go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv

e clicar em “Pagar”, o sistema consulta automaticamente o valor atualizado do imposto e gera a guia única, reunindo todas as pendências do veículo.

Pix e cartão de crédito passa a ser aceito

Além da praticidade, os contribuintes também contam com novos meios de pagamento, como Pix e cartão de crédito.

“Essa integração facilita muito a vida do contribuinte, que agora pode quitar todos os débitos de uma vez só”, afirmou o superintendente de Informações Fiscais da Secretaria da Economia, Deibe Paiva Lima.

