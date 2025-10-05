Destino do litoral brasileiro surpreende por mar quente, águas cristalinas e ganha apelido de Maldivas brasileira

Maldivas brasileira chama atenção de turistas pelas águas cristalinas, clima tropical e beleza natural digna de cenário internacional

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

Casa Nostra Boutique Hotel (Foto: Divugação)

O Brasil não precisa ir longe para encontrar paisagens que lembram os destinos mais cobiçados do mundo.

Entre montanhas, ilhas e um mar de cor esverdeada, uma pequena faixa de paraíso no litoral fluminense vem chamando atenção de turistas e fotógrafos e já ganhou o apelido de “Maldivas Brasileira”.

Trata-se da Ilha dos Cocos, em Paraty, no Rio de Janeiro. Localizada a cerca de uma hora do centro histórico, a ilha é famosa por seu mar quente, transparente e com tonalidade esmeralda, que permite enxergar cardumes e a rica vida marinha da região.

O cenário é tão impressionante que muitos visitantes comparam as cores das águas às paisagens das Maldivas.

O acesso ao local é feito apenas por barco, com saídas diárias do Cais de Paraty, geralmente entre 10h e 11h.

O trajeto, que dura aproximadamente uma hora, revela paisagens que misturam vegetação densa, formações rochosas e águas tão claras que dispensam filtros nas fotos.

Além da beleza natural, o mar da Ilha dos Cocos se diferencia por ter temperatura mais agradável que o restante da baía de Paraty, geralmente fria.

A presença constante do sol e a tranquilidade do lugar tornaram a ilha um ponto perfeito para mergulho, passeios de lancha e registros fotográficos que se espalham rapidamente pelas redes sociais.

Beleza natural conquistam turistas

Com profundidade que chega a oito metros, é possível observar peixes, corais e pedras submersas com facilidade.

Guias locais organizam roteiros que incluem também o Saco da Velha e a Praia da Conceição, formando um circuito entre as paisagens mais procuradas do litoral sul fluminense.

O aumento do turismo na região tem atraído visitantes de todo o Brasil e até estrangeiros, especialmente por causa da visibilidade nas redes.

Vídeos mostrando a cor da água e o contraste com a vegetação tropical fizeram a ilha viralizar no último mês, consolidando o título de “Maldivas Nacionais”.

De acordo com dados do Ministério do Turismo, o estado do Rio de Janeiro está entre os três destinos mais buscados por viajantes brasileiros em 2025.

A expectativa é que o fluxo de visitantes em Paraty cresça ainda mais durante o verão, impulsionado pela popularidade da Ilha dos Cocos e pela ampliação das rotas rodoviárias e marítimas que ligam a cidade ao litoral paulista.

Para quem busca um refúgio de águas cristalinas, sol intenso e clima acolhedor, a Ilha dos Cocos mostra que o Brasil continua sendo um dos países mais ricos em belezas naturais — e que nem sempre é preciso atravessar o oceano para viver uma experiência digna das Maldivas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @ portal6noticias e fique por dentro de tudo!