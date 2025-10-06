Banco anuncia que vai fechar as portas e dá prazo para clientes retirarem todo o dinheiro

Instituição financeira suspenderá temporariamente os serviços para atualizar seu sistema tecnológico

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Sparda-Bank West, um dos bancos mais tradicionais da Alemanha, anunciou que fechará temporariamente todas as suas agências e interromperá parte dos serviços digitais para realizar uma grande atualização tecnológica.

A medida, que afetará milhares de clientes, ocorrerá entre 09 e 13 de outubro de 2025.

Durante esse período, os clientes terão acesso limitado às contas e operações bancárias, incluindo caixas eletrônicos, aplicativo e suporte telefônico.

O banco informou que no dia 10 de outubro todas as agências estarão totalmente fechadas, e até mesmo os serviços de autoatendimento ficarão indisponíveis.

O cartão de débito também funcionará de forma parcial, apenas para compras básicas, o que exige planejamento prévio de quem precisa de dinheiro em espécie.

Por isso, o Sparda-Bank West recomenda que todos os correntistas façam saques antecipadamente para evitar transtornos durante o período de transição.

Motivo da paralisação

A suspensão temporária faz parte da migração do sistema bancário para uma nova plataforma tecnológica, administrada pela empresa Atruvia AG, especializada em soluções de TI para o setor financeiro.

Segundo o banco, a mudança tem como objetivo modernizar a infraestrutura digital e oferecer uma experiência mais segura e eficiente.

O novo sistema promete melhor desempenho do banco online, novo aplicativo móvel e a introdução do SpardaSecureGo, um app voltado para autorização de transações e aumento da segurança digital.

Modernização e futuro

Com a atualização, o Sparda-Bank West busca tornar seus serviços mais confortáveis, rápidos e adaptados às necessidades futuras do mercado financeiro.

A instituição destaca que a modernização é um passo estratégico para acompanhar o avanço tecnológico do setor bancário europeu.

Apesar dos transtornos momentâneos, o banco reforçou que a interrupção é temporária e que todas as operações voltarão ao normal em 13 de outubro, com sistemas mais modernos e seguros.