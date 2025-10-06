Homem é preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de gravar vídeo pornográfico envolvendo criança de 10 anos

Durante chamada de vídeo, suposto autor teria tocado nos próprios órgãos genitais e mostrado para vítima

Gabriella Pinheiro - 06 de outubro de 2025

Imagem divulgada pela PCGO de homem suspeito de gravar conteúdo pornográfico com criança de 10 anos. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 53 anos, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (06) suspeito de gravar vídeo pornográfico envolvendo uma criança, de apenas 10 anos. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do município, o investigado teria feito uma chamada de vídeo com a vítima e começado a tocar nos próprios órgãos genitais. Ele ainda teria exigido para que a criança mostrasse o órgão genital para ele.

Não o bastante, no dia 28 de setembro, o suposto autor tentou praticar ato sexual com a vítima, enquanto trabalhava como voluntário na construção da casa do pai da criança.

A Polícia Civil (PC) passou a investigar o caso e os vídeos sexuais foram apreendidos pelo órgão a fim de instruir o procedimento criminal.

Ele foi preso pelo crime previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que consiste em produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, qualquer meio, cena de sexo explicítio ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A imagem do mesmo foi divulgada conforme a Lei nº 13.869/2019, com a Portaria nº 547/2021/DGPC e despacho da autoridade policial responsável pelo inquérito, a fim de averiguar a possibilidade de identificação de novas vítimas.

