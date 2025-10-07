Ambev vai lançar cerveja com gosto especial para quem não gosta de cerveja

Leveza, frescor e inovação unidas para conquistar quem não se identifica com amargor, mas ainda assim gosta de apreciar a bebida

Magno Oliver - 07 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Channels Television)

A Ambev decidiu investir em uma nova proposta de cerveja que foge do convencional: lançar no Brasil uma versão da Flying Fish, definida pela própria marca como “a cerveja para quem não gosta de cerveja”.

A ideia é atender consumidores que evitam bebidas com amargor intenso, oferecendo algo mais leve, frutado e refrescante.

A Flying Fish é uma marca que ganhou corpo fora do Brasil, especialmente em países africanos como Moçambique, Nigéria, Tanzânia e Zâmbia.

Ela foge do estilo amargo tradicional das cervejas, aproximando-se mais de uma lager suave com notas adocicadas e sabores de fruta. No lançamento para o Brasil, o limão foi escolhido como diferencial.

Segundo o vídeo de divulgação, o público alvo é aqueles que não se identificam com o gosto forte ou amargo comumente associado à cerveja, mas ainda desejam uma bebida para momentos de descontração, socialização e refrescância.

A bebida também tira proveito de tendências recentes no mercado: crescimento de bebidas saborizadas, consumidores mais exigentes com perfil de sabor, e demanda por alternativas que não sejam pesadas para o paladar.

O informativo explica que o primeiro sabor que chega ao Brasil será o de limão, que dialoga com hábitos nacionais brasileiros de refrescar bebidas e drinks com essa fruta, reforçando uma imagem de frescor.

O vídeo mostra que a formulação inclui ingredientes como água, cevada maltada, extrato de milho, sacarose, suco de limão, aromatizantes, acidulante, extrato de alecrim e lúpulo.

O lançamento será feito em formato de soft launch, isto é, uma chegada inicial em regiões selecionadas antes da expansão nacional. As primeiras cidades anunciadas são Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Segundo a AMBEV, a estratégia permite testar aceitação, ajustar logísticas e entender se o novo sabor agrada em diferentes mercados regionais antes de escalar a distribuição. A iniciativa visa ampliar a base de consumidores de cerveja, atingindo pessoas que até hoje evitavam a bebida por causa do amargor ou perfil forte.

Confira um dos vídeos de divulgação:

