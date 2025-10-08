Cabides caem em desuso e dão lugar a novo item nos guarda-roupas

Internet está ditando uma moda de quando o quarto vira palco de uma revolução silenciosa que tem dominado o vestiário

Magno Oliver - 08 de outubro de 2025

(Foto: pexels)

Há uma revolução discreta que partiu de dentro dos armários de brasileiros e brasileiras e a internet tem escancarado em virais recentes.

Os tradicionais cabides têm cedido lugar a uma alternativa que promete otimizar cada centímetro de espaço: o cabide vertical multifuncional, também apelidado de “cabide mágico” por muitos usuários.

Em vez de pendurar peças lado a lado, agora elas se acumulam numa fileira vertical elegante e funcional. Simples na aparência, mas ambicioso no propósito.

Cabides caem em desuso e dão lugar a novo item nos guarda-roupas

O cabide vertical multifuncional é um gancho especialmente projetado para que vários cabides ou peças de roupas sejam pendurados verticalmente, em formato cascata, ocupando menos espaço horizontal no varão.

Ele possui furos, ganchos internos ou mecanismo de encaixe que sustentam vários itens num eixo comum. Algumas versões também permitem uso misto: horizontal ou vertical, dependendo da necessidade.

Enquanto os cabides tradicionais exigem um perfil amplo de varão, essa solução “verticaliza” garante a ordem dentro do armário. A peça tem ganhado muitas pessoas adeptas porque ele consegue multiplicar a capacidade do varão por duas a três vezes para abrigar mais itens de vestuário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!