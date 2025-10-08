Homem é preso em Goiânia após matar esposa com ataque brutal pelas costas

Autor confesso já possuía antecedentes por crime semelhante, ocorrido em 2020

Augusto Araújo - 08 de outubro de 2025

Suspeito foi capturado pela polícia após fugir do local do crime. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem foi preso em Goiânia, após confessar ter assassinado a própria esposa, de 30 anos, em um assentamento na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

O caso teve início após uma testemunha acionar a polícia, afirmando ter recebido uma ligação do suspeito, confessando o crime e que estaria na residência esperando a chegada dos militares para se entregar.

Dessa forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e encontrou a mulher sem sinais vitais, deitada de bruços sobre a cama.

Exames iniciais apontam que ela foi morta com diversos golpes de barra de ferro, em um ataque pelas costas, sem chances de defesa.

Porém, o autor confesso não estava no local e foi necessário um trabalho integrado de buscas.

O homem foi localizado horas depois na cidade de Goiânia, por equipes da Patrulha Rural, e preso em flagrante.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), responsável pela investigação.

Segundo relatos de amigos, a mulher estaria grávida no momento do crime, o que deve ser apurado pela perícia médica.

O caso, ocorrido nesta terça-feira (07), será investigado pela Polícia Civil (PC) como feminicídio.

Reincidente

Vale destacar que o autor confesso já possui antecedentes pelo mesmo crime, tendo assassinado uma outra companheira em 2020.

Além disso, conforme os registros, ele irá a júri popular no dia 06 de novembro pelo homicídio anterior.

