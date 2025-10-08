Homem é preso em Goiânia após matar esposa com ataque brutal pelas costas
Autor confesso já possuía antecedentes por crime semelhante, ocorrido em 2020
Um homem foi preso em Goiânia, após confessar ter assassinado a própria esposa, de 30 anos, em um assentamento na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.
O caso teve início após uma testemunha acionar a polícia, afirmando ter recebido uma ligação do suspeito, confessando o crime e que estaria na residência esperando a chegada dos militares para se entregar.
Dessa forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e encontrou a mulher sem sinais vitais, deitada de bruços sobre a cama.
Exames iniciais apontam que ela foi morta com diversos golpes de barra de ferro, em um ataque pelas costas, sem chances de defesa.
Porém, o autor confesso não estava no local e foi necessário um trabalho integrado de buscas.
O homem foi localizado horas depois na cidade de Goiânia, por equipes da Patrulha Rural, e preso em flagrante.
Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), responsável pela investigação.
Segundo relatos de amigos, a mulher estaria grávida no momento do crime, o que deve ser apurado pela perícia médica.
O caso, ocorrido nesta terça-feira (07), será investigado pela Polícia Civil (PC) como feminicídio.
Reincidente
Vale destacar que o autor confesso já possui antecedentes pelo mesmo crime, tendo assassinado uma outra companheira em 2020.
Além disso, conforme os registros, ele irá a júri popular no dia 06 de novembro pelo homicídio anterior.
