Maior fábrica de bebidas do Brasil funciona 24 horas, faz 7 bilhões de litros por ano e tem até posto de combustível dentro

Complexo industrial em Minas Gerais impressiona pela estrutura gigante e pela produção que abastece boa parte do país

Gabriel Yuri Souto - 08 de outubro de 2025

Maior fábrica de bebidas do Brasil (Foto: Divulgação/ Ambev)

Nem todo mundo sabe de onde vem a bebida que consome todos os dias. Mas boa parte delas pode sair de um mesmo lugar — uma estrutura tão grande e eficiente que mais parece uma cidade industrial.

O local é tão grande e movimentado que, à primeira vista, mais parece uma cidade industrial do que uma simples unidade de produção.

Com máquinas que funcionam dia e noite e caminhões entrando e saindo a todo momento, o complexo se tornou um verdadeiro símbolo da força da indústria nacional.

A estrutura pertence à Ambev e está localizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

São 1,3 milhão de metros quadrados de área total, dos quais boa parte é dedicada às linhas de produção, centros de distribuição e áreas logísticas que operam 24 horas por dia.

Uma cidade dentro da fábrica

Afinal, a rotina é intensa: a cada hora, milhares de garrafas são envasadas, lacradas, rotuladas e despachadas para todas as regiões do Brasil.

No total, a unidade tem capacidade para produzir mais de 7 bilhões de litros por ano, entre refrigerantes, cervejas, sucos e outras bebidas.

A operação emprega milhares de pessoas direta e indiretamente, movimentando a economia não só de Uberlândia, mas de todo o estado de Minas Gerais.

Além disso, a fábrica conta com frota própria, posto de combustível interno, laboratório de controle de qualidade e estação de tratamento de água e efluentes, tudo para garantir eficiência e sustentabilidade.

Inovação e sustentabilidade

A Ambev também investe em tecnologia para reduzir o impacto ambiental da produção.

Grande parte da água usada é reaproveitada, e a energia elétrica vem de fontes renováveis, o que diminui significativamente o consumo de recursos naturais.

Essas ações colocam a unidade entre as mais modernas da América Latina, unindo escala, inovação e responsabilidade ambiental.

Para Minas Gerais, a presença da fábrica representa muito mais do que empregos e tributos.

Contudo, o complexo se tornou referência industrial, contribuindo para o desenvolvimento regional e fortalecendo o papel do estado como motor produtivo do país.

Por fim, com tecnologia e ritmo impressionantes, a maior fábrica de bebidas do Brasil mostra como a indústria pode crescer, gerar oportunidades e manter o país em movimento.