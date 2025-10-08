Moradores de condomínio de luxo em Anápolis relatam queda recorrente de energia

Cenário, que afeta também parte da região do Bougainville, já teria resultado na perda de diversos eletrodomésticos, que se queimam com o vaivém da energia elétrica

Samuel Leão - 08 de outubro de 2025

Equipes da Equatorial atuando no condomínio Belas Artes. (Foto: Reprodução)

Moradores do condomínio Belas Artes, em Anápolis, sofrem com quedas recorrentes no fornecimento de energia, situação que chegou ao ponto das interrupções durarem mais de 12 horas, como foi o caso entre a segunda (06) e esta terça-feira (07).

O cenário, que afeta também parte da região do Bougainville, já teria resultado na perda de diversos eletrodomésticos, que se queimam com o vaivém da energia elétrica. Enquanto isso, as solicitações para a atuação de técnicos atuarem na unidade são frequentes.

“Eletrodomésticos, motor de piscina e outros aparelhos se queimam com frequência, direto temos novas reclamações por aqui”, revelou o síndico da unidade, Marcelo Bittencourt, em entrevista ao Portal 6.

Em uma visita de técnicos, que lidavam com um transformador que deu defeito, Marcelo aproveitou para tirar dúvidas e levantou uma hipótese do que seria o X da questão.

“O transformador que estaria sobrecarregado, pelo que conversei com técnicos que vieram aqui. Três conectores queimaram em um transformador e vieram trocar há um tempo, mas o necessário seria trocar por um transformador maior para abarcar o aumento da demanda”, explicou, complementando ainda que um condomínio vizinho teria feito a troca de um transformador para resolver o mesmo problema.

Com a recorrência dos casos, a paciência da comunidade se aproxima do final, especialmente após a queda de energia que só terminou nesta terça-feira (07).

“A situação está bem ruim, tem caído direto. Hoje mesmo foram mais de 12 horas sem energia”, desabafou Elias Achkar, morador.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia e solicitou esclarecimentos acerca do caso. Confira a nota emitida a seguir:

“A Equatorial Goiás informa que normalizou, às 11h30 de hoje (7), o fornecimento de energia aos clientes afetados no Condomínio Belas Artes, em Anápolis. A concessionária reforça que o chamado foi aberto no mesmo dia. No local, técnicos atuaram na recuperação de um cabo rompido de baixa tensão.”

