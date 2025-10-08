Policial militar de folga age rápido e evita tragédia durante missa em Goiás

Família do suspeito afirmou que ele faz uso de medicação e passa por tratamento psicológico

Davi Galvão - 08 de outubro de 2025

Jovem detido pelo policial estava com uma mochila repleta de objetos perfurocortantes. (Foto: Reprodução)

A rápida ação de um policial militar de folga evitou o que poderia ter se tornado uma grande tragédia durante um evento na igreja, em Ouro Verde.

Ao Portal 6, o cabo Borges relatou que estava no centro religioso na noite desta terça-feira (07) quando notou a entrada do suspeito.

De luva e capuz, carregando uma bolsa e aparentemente em surto, ele dizia que estava ali “para matar muita gente”, pois estava armado com uma faca.

Sem pensar duas vezes, o policial agiu rapidamente e conseguiu desarmar o indivíduo.

Na bolsa que ele carregava, foram encontrados diversos objetos perfurocortantes, como canivetes, facas, facões, tesouras, serras e até mesmo uma seringa.

Logo depois, a família do suspeito também se fez presente, afirmando estarem à procura do rapaz, que faz uso de medicação e passa por tratamento psicológico.

O militar então acionou uma viatura, que compareceu ao local para dar prosseguimento à ocorrência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!