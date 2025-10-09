Homem é preso em Anápolis após cometer assassinato e jogar corpo dentro de cisterna

Outra vítima, de 22 anos, está internada no Heana após ser agredida com barra de ferro

Da Redação - 09 de outubro de 2025

Corpo foi encontrado dentro de cisterna (Foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (09) suspeito de homicídio em uma residência na Vila Santa Maria de Nazaré, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele confessou ter matado um outro homem, de mesma idade, com golpes de barra de ferro e escondido o corpo dentro de uma cisterna no quintal.

De acordo com relatos, o crime teria ocorrido após uma discussão durante o uso de drogas na casa. O suspeito também agrediu uma jovem, de 22 anos, com diversos golpes na cabeça.

Ela conseguiu escapar e pedir ajuda, sendo socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Policiais do 4º Batalhão da PM chegaram ao local após denúncia e encontraram o suspeito com manchas de sangue no corpo e no rosto.

Ele admitiu a autoria dos crimes ainda no portão da residência. Dentro do imóvel, os militares localizaram o corpo da vítima no interior da cisterna.

Assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima e a Polícia Científica fez a perícia no local.

O suspeito foi conduzido a uma delegacia de Anápolis, onde permanece à disposição da Justiça. Por sua vez, a jovem agredida segue internada.

Por fim, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!