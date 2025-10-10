Trabalhadores demitidos vão receber 10 salários a mais, informa sindicato

Proposta oferece compensações expressivas, mas ainda depende de decisão coletiva

Anna Júlia Steckelberg - 10 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em tempos de transformações no mundo do trabalho, não é raro ver empresas e sindicatos disputarem narrativas, mas o desenlace costuma ficar nas mãos de quem vive na prática essas mudanças. É nesse cenário que se insere o recente impasse entre o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e o Itaú Unibanco. Segundo o sindicato, o banco apresentou proposta de indenizações reforçadas para cerca de mil funcionários que foram desligados em 8 de setembro, em regime remoto ou híbrido.

A oferta, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), inclui um pagamento extra de até dez salários, além de um valor fixo de R$ 9 mil, a 13ª cesta-alimentação e a manutenção da taxa diferenciada de financiamento imobiliário para os ex-empregados. Ainda como contrapartida, o Itaú comprometeu-se a não extinguir o formato de teletrabalho no banco, algo que virou bandeira após os cortes, segundo o Metrópoles.

A proposta já tem dia e hora para ser avaliada: nesta quinta-feira (09) houve assembleia. Se for aprovada, a adesão será individual, os trabalhadores terão até seis meses para decidir, conforme divulgado pelo sindicato.

Do outro lado, o Itaú sustenta que esses desligamentos não são demissão em massa. Em nota, afirmou que foram consideradas “as condições individuais de cada colaborador, sem objetivo de redução de quadro” e que a decisão se baseou na aderência à jornada de trabalho e à atividade digital aferida em sistemas corporativos, sempre segundo suas políticas internas e a legislação brasileira.

Para quem estava há pouco tempo no banco — até 23 meses — o pacote contempla quatro pisos salariais somados a R$ 9 mil fixos. Já para quem ultrapassava os dois anos, a proposta incluiria seis pisos salariais mais meio salário por ano trabalhado, com teto em dez salários. Ambos os grupos teriam também a 13ª cesta-alimentação garantida e manteriam o benefício do financiamento imobiliário.

Há quem veja o movimento sindical como uma vitória simbólica: é raro conseguir negociações que estendam “pagamento extra” tão robusto aos desligados. Mas tudo depende da aprovação individual, na assembleia marcada, e da adesão seletiva nos meses seguintes. Caso muitos rejeitem, o efeito prático será diluído.

O banco, por sua vez, defende que atuou com base em dados objetivos, mas não divulga os termos finais do acordo, sob sigilo de Justiça até a votação, segundo sua própria cláusula.

Se as contas forem aprovadas, os ex-funcionários poderão, enfim, sair da negociação com uma compensação substancial.

