Conheça a cidade onde todos os habitantes se conhecem e moram no mesmo prédio

Isolado, local abriga uma comunidade inteira sob o mesmo teto

Anna Júlia Steckelberg - 11 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em um canto remoto do Alasca, cercado por montanhas geladas e o mar de Prince William Sound, existe uma cidade que parece saída de um experimento social ou de um roteiro de ficção científica.

Em Whittier, praticamente toda a população vive sob o mesmo teto. São cerca de 270 pessoas que compartilham o mesmo endereço, o mesmo elevador e, muitas vezes, as mesmas histórias.

Conheça a cidade onde todos os habitantes se conhecem e moram no mesmo prédio

O epicentro dessa curiosa vida comunitária é o Begich Towers, um prédio de 14 andares construído pelo Exército dos Estados Unidos na década de 1950, durante a Guerra Fria.

Segundo o site BBC Travel, o edifício foi erguido para abrigar militares e suas famílias em uma região estratégica e de difícil acesso. Com o tempo, o quartel se transformou em cidade, e o prédio, em lar coletivo.

Hoje, o Begich Towers concentra quase tudo o que Whittier precisa para funcionar. De acordo com o The Guardian, o prédio abriga apartamentos, correio, supermercado, escola, igreja, lavanderia, consultório médico e até uma delegacia.

É uma espécie de “cidade vertical”, criada não por estética futurista, mas por pura necessidade. Afinal, o inverno no Alasca não é exatamente amigável: tempestades de neve, ventos de até 100 km/h e temperaturas negativas fazem do isolamento uma questão de sobrevivência.

Por isso, a ideia de reunir toda a comunidade em um só edifício acabou se tornando uma solução prática. Boa parte dos moradores raramente precisa sair do prédio durante o inverno, já que há até um túnel subterrâneo que conecta o Begich Towers à escola local.

Mas viver lado a lado com praticamente toda a cidade também tem seus desafios. Os habitantes conhecem cada vizinho pelo nome, sabem quem chegou, quem viajou e quem brigou. “É impossível manter segredos por muito tempo”, contou uma moradora à BBC News.

Ainda assim, Whittier se mantém como uma das comunidades mais singulares do planeta, um lembrete curioso de que, quando o frio aperta e o mundo lá fora se torna inóspito, o calor humano pode caber inteiro dentro de um prédio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!