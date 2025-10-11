Durante casamento, noiva solta borboletas em homenagem ao falecido pai e um milagre acontece

Cerimônia nos EUA comoveu o mundo com um gesto simbólico que virou fenômeno nas redes

Anna Júlia Steckelberg - 11 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Há histórias que parecem ter sido escritas à mão pelo destino, e a de Amy Rose Perry é uma delas. Durante o casamento em Cape Cod, nos Estados Unidos, o que era para ser apenas uma homenagem discreta ao pai falecido transformou-se em uma das cenas mais comoventes já registradas em uma cerimônia.

Amy perdeu o pai quando tinha apenas sete anos. Desde então, segundo contou ao site People, ela sempre buscou formas de manter viva a lembrança dele em momentos importantes da vida.

No dia do casamento, quis fazer algo especial: soltaria dezenas de borboletas-monarcas como um tributo simbólico à presença paterna.

A ideia era vê-las alçando voo, levando consigo uma mensagem de amor e saudade. Mas o que aconteceu fugiu a qualquer roteiro planejado.

De acordo com o New York Post, cerca de 50 das borboletas libertadas não voaram para longe. Elas pousaram delicadamente sobre o vestido da noiva, o buquê da irmã e até no terno do noivo, permanecendo ali por longos dez minutos — como se quisessem participar da cerimônia.

Enquanto isso, a voz do pai de Amy, reproduzida nos alto-falantes, ecoava pelo espaço, criando um encontro improvável entre o presente e a memória.

As imagens, registradas por fotógrafos e convidados, viralizaram rapidamente nas redes sociais. Vídeos publicados no TikTok e no Instagram acumularam milhões de visualizações em poucos dias, acompanhados de comentários emocionados de internautas que classificaram a cena como “um milagre” e “uma mensagem do além”.

Segundo o portal Today, a própria Amy descreveu o episódio como um sinal de que “o amor do pai continuava ali, em cada batida de asas”.

Para biólogos consultados pelo National Geographic, não há explicação científica exata para o comportamento coletivo das borboletas naquele momento, embora fatores como temperatura e luminosidade possam tê-las levado a permanecer imóveis. Ainda assim, o inusitado do episódio transcendeu qualquer tentativa de racionalização.

