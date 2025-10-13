Cinco crianças e dois adultos morrem após carro cair de ponte em Águas Lindas de Goiás

Força da enxurrada fez o veículo deslizar e capotar, ficando de cabeça para baixo e parcialmente submerso no rio

Davi Galvão - 13 de outubro de 2025

Carro afundou quase que completamente. (Foto: reprodução)

Cinco crianças e dois adultos morreram em um grave acidente na tarde deste domingo (12), na zona rural de Águas Lindas de Goiás, região do Jardim Barragem IV. As vítimas estavam em um carro que caiu em um rio após derrapar em uma ponte estreita durante uma forte chuva.

O veículo, que transportava oito ocupantes e retornava de um clube, tentou atravessar a ponte no momento em que a região era atingida por uma tromba d’água.

A força da enxurrada fez o carro deslizar e capotar, ficando de cabeça para baixo dentro do rio, ficando parcialmente submerso.

A oitava ocupante do veículo, uma criança de apenas 12 anos, conseguiu escapar ao quebrar o vidro traseiro e pediu ajuda a populares.

Quando os bombeiros chegaram, as sete vítimas já haviam sido retiradas — todas sem sinais vitais.

O acesso ao local foi dificultado pela lama e pela chuva intensa, que aumentou significativamente a força da correnteza e dificultou o trabalho das equipes de resgate.

As equipes do Corpo de Bombeiros estabilizaram a área e permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar e da Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais.

O caso agora deve ser investigado pelas autoridades responsáveis.

