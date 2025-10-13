Projeto de lei quer proibir venda de bebidas e festas “open bar” em instituições de ensino em Goiânia

Texto propõe multa estipulada em dez salários mínimos (R$ 15.180 mil) em caso de descumprimento

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Kaw White Distribuidora de Bebidas)

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia projeto de lei que pretende proibir a compra, venda e fornecimento de bebidas alcoólicas em instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas.

De autoria do vereador Sanches da Federal (PP), a proposta também abrange as festas realizadas em instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior, além das áreas de moradias estudantis, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, organizações atléticas, grêmios estudantis, clubes de professores, clubes de funcionários e associações ou agremiações.

Em caso de descumprimento, o texto propõe uma multa estipulada em dez salários mínimos (R$ 15.180 mil) para quem fornecer bebida alcoólica a qualquer instituição de ensino.

Além disso, também será aplicada multa em dobro quando o fornecimento for feito por pessoa jurídica, e em triplo quando ocorrer de forma gratuita ou por valor inferior ao praticado no mercado.

Na justificativa, o vereador afirma que o objetivo é “proteger o ambiente educacional e a saúde dos estudantes no município de Goiânia“.

“Trata-se de uma medida preventiva, educativa e de proteção social, que fortalece o compromisso das instituições de ensino com a formação responsável e segura dos seus alunos”, destacou ele.

A proposta também prevê que os Conselhos Tutelares zelem pelo cumprimento da lei, aplicando as penalidades e desenvolvendo ações preventivas com os valores obtidos, no que se refere às instituições de ensino infantil, fundamental e médio.

Em contrapartida, o Conselho Municipal de Educação ficará responsável pelas instituições de ensino superior.

