Novo ônibus que vai rodar o Brasil tem dois andares, 26 camas e conforto maior que aviões

O novo ônibus que vai rodar o Brasil promete mudar completamente a forma como os passageiros encaram as viagens rodoviárias.
Com dois andares, 26 camas totalmente reclináveis e uma estrutura de luxo que rivaliza com o conforto de aviões, o modelo surge como uma alternativa moderna, prática e surpreendentemente confortável para quem quer cruzar o país descansando e aproveitando cada quilômetro da estrada.
Viajar de ônibus nunca mais será o mesmo. A Expresso Nossa Senhora da Penha lançou o Astor Cama Total, um verdadeiro hotel sobre rodas.
O novo ônibus foi projetado para oferecer uma experiência de descanso e privacidade inédita nas rotas São Paulo–Rio de Janeiro e São Paulo–Curitiba, duas das mais movimentadas do Brasil.
O modelo, um Busscar Panorâmico Double Decker montado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RSD BlueTec 6, combina tecnologia, conforto e elegância em cada detalhe.
São 14 metros de comprimento e dois andares planejados para garantir espaço e tranquilidade. No total, o veículo abriga 26 poltronas leito-cama — 6 no piso inferior e 20 no superior — que reclinam 180°, transformando-se em camas completas.
Cada passageiro tem à disposição cortina individual, entrada USB, luz de leitura, descanso de pernas horizontal, Wi-Fi, ar-condicionado com controle próprio e serviço de bordo diferenciado.
Além disso, o novo ônibus oferece um kit conforto com edredom e travesseiro, além de um kit lanche especial, garantindo uma noite de sono tranquila até o destino.
Inovação nas principais rotas do país
A proposta do Astor Cama Total é simples: embarcar à noite, dormir confortavelmente e acordar no destino, como se a viagem tivesse durado apenas alguns minutos.
Segundo a empresa, o novo ônibus é o primeiro 100% leito-cama a operar nas rotas Curitiba–São Paulo e Rio de Janeiro–São Paulo, com saídas diárias e horários noturnos.
Os horários foram pensados para otimizar o tempo do passageiro:
São Paulo – Rio de Janeiro: 23h45;
Rio de Janeiro – São Paulo: 23h45;
São Paulo – Curitiba: 23h00;
Curitiba – São Paulo: 23h00.
Os bilhetes já estão disponíveis nas agências da Penha, no site oficial da empresa e também no aplicativo Mobifácil, facilitando o acesso e a compra de passagens.
Luxo e praticidade que superam o transporte aéreo
Com o novo ônibus, a Penha, integrante do Grupo Comporte, aposta em um conceito que vai além da mobilidade: a experiência de viagem.
A empresa quer mostrar que é possível ter conforto e praticidade no transporte rodoviário, muitas vezes com mais espaço, privacidade e custo-benefício do que um voo de curta duração.
“Queremos transformar o conceito de viagem rodoviária no Brasil, oferecendo ao passageiro uma experiência realmente confortável, prática e segura”, destacou a companhia em comunicado oficial.
A iniciativa também representa um passo importante na modernização do transporte terrestre nacional, trazendo um padrão de qualidade antes restrito a viagens internacionais ou de luxo.
O futuro das viagens no Brasil
A chegada do novo ônibus Astor Cama Total marca o início de uma nova era para o transporte rodoviário brasileiro.
Além de conforto, o modelo entrega tecnologia de ponta e sustentabilidade, com motores de última geração que reduzem emissões e aumentam a eficiência energética.
Com a crescente procura por alternativas mais econômicas e sustentáveis ao transporte aéreo, a tendência é que o número de veículos como esse aumente nos próximos anos.
Afinal, quem experimenta o conforto de uma cama completa, Wi-Fi estável e atendimento de bordo personalizado dificilmente volta aos modelos tradicionais.
