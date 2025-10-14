Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre inscrições para cursos gratuitos

Ao final, participantes receberão certificação ao final das horas/aula; saiba como participar

Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre inscrições para cursos gratuitos
Prefeitura e COTEC abrem inscrições para novos cursos de qualificação profissional. (Foto: Rodrigo Estrela)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC), em parceria com o Programa Retomada, da Secretaria da Retomada.

As capacitações são voltadas para as áreas de culinária, beleza, oratória e comunicação. As candidaturas podem ser feitas até quinta-feira (16), presencialmente, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), localizado na Rua 12, Parque Santa Cecília, das 08h às 17h.

Dentre as oportunidades, estão sendo disponibilizadas: Culinária: Massas e Molhos (vespertino – 80h); Culinária: Salgadeiro – do Básico ao Intermediário (noturno – 80h); Serviços de Beleza: Depilação (matutino – 40h); Serviços de Beleza: Colorimetria Capilar (vespertino – 40h); Serviços de Beleza: Limpeza de Pele (vespertino – 40h) e Oratória e Comunicação (noturno – 40h).

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Carol Araújo, afirmou que a parceria reforça o compromisso de oferecer formação profissional gratuita e de qualidade.

“É uma oportunidade real para que as mulheres aparecidenses possam aprender uma nova profissão, se preparar para o mercado de trabalho e conquistar independência financeira”, destacou ela.

Vale ressaltar que todos os cursos contam com certificação ao final das horas/aula.

