Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre inscrições para cursos gratuitos
Ao final, participantes receberão certificação ao final das horas/aula; saiba como participar
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC), em parceria com o Programa Retomada, da Secretaria da Retomada.
As capacitações são voltadas para as áreas de culinária, beleza, oratória e comunicação. As candidaturas podem ser feitas até quinta-feira (16), presencialmente, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), localizado na Rua 12, Parque Santa Cecília, das 08h às 17h.
A secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Carol Araújo, afirmou que a parceria reforça o compromisso de oferecer formação profissional gratuita e de qualidade.
“É uma oportunidade real para que as mulheres aparecidenses possam aprender uma nova profissão, se preparar para o mercado de trabalho e conquistar independência financeira”, destacou ela.
Vale ressaltar que todos os cursos contam com certificação ao final das horas/aula.
