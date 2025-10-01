Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia prazos para terminar obras de prevenção de danos no período chuvoso

Gestão considerou pontos críticos da cidade em que temporais causaram prejuízos

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

Obras cruzamento das Avenidas Jataí e Palmeiras – Jardim dos Buritis (Foto: Rodrigo Estrela)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia determinou prazos para a conclusão das obras de infraestrutura preventiva, que visam melhorar a drenagem das águas e a qualidade da pavimentação durante o período chuvoso.

A gestão levou em consideração alguns pontos críticos da cidade, como a Alameda B, na Chácara São Pedro; o cruzamento das Avenidas Jataí e Palmeiras, no Jardim dos Buritis; e a Rua Jandaia, na Vila Brasília, entre outros. As ações já vêm sendo realizadas há meses.

No caso da Alameda B, foram construídas novas galerias pluviais, e um trecho de 150 metros foi asfaltado. Segundo equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no momento estão sendo feitos ajustes nas bocas de lobo, e a finalização das obras deve ocorrer nos próximos 10 dias, contados a partir desta quarta-feira (1º).

Com a alteração, a rede de drenagem passa a captar as águas das chuvas do local e da Rua P-7, direcionando o volume para o Córrego Almeida. Além disso, o trecho passa a contar com nova sinalização de trânsito.

Já nas ruas Jandaia e Marabá, na Vila Brasília, e na Rua Visconde de Barbacena, no Parque Real, a previsão é que as obras de infraestrutura sejam concluídas em 15 dias. Nesses locais, a força da enxurrada no último período chuvoso arrancou o asfalto, causando transtornos.

Por isso, as redes de galerias pluviais foram readequadas. Houve também terraplanagem e implantação de nova pavimentação asfáltica. O trabalho está na fase final, com ajustes nas bocas de lobo.

A Prefeitura também concretou o cruzamento da Avenida Jataí com a Avenida das Palmeiras, no Jardim dos Buritis, que recebe um fluxo alto de caminhões, a fim de resolver o problema de buracos nas vias, que se agravavam durante o período chuvoso. O término do serviço deve ocorrer em até dez dias.

Além da restauração do asfalto e da sinalização das Avenidas Geraldo Padeiro, no Santa Luzia; Avenida de Furnas e Padre Marcelino, no Village Garavelo; e Avenida Santana, na região leste, a Prefeitura ainda está recapeando outros 65 trechos de ruas e avenidas espalhadas pela cidade. No total, são 131 km de asfalto novo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!