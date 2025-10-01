Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia prazos para terminar obras de prevenção de danos no período chuvoso

Gestão considerou pontos críticos da cidade em que temporais causaram prejuízos

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia prazos para terminar obras de prevenção de danos no período chuvoso
Obras cruzamento das Avenidas Jataí e Palmeiras – Jardim dos Buritis (Foto: Rodrigo Estrela)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia determinou prazos para a conclusão das obras de infraestrutura preventiva, que visam melhorar a drenagem das águas e a qualidade da pavimentação durante o período chuvoso.

A gestão levou em consideração alguns pontos críticos da cidade, como a Alameda B, na Chácara São Pedro; o cruzamento das Avenidas Jataí e Palmeiras, no Jardim dos Buritis; e a Rua Jandaia, na Vila Brasília, entre outros. As ações já vêm sendo realizadas há meses.

No caso da Alameda B, foram construídas novas galerias pluviais, e um trecho de 150 metros foi asfaltado. Segundo equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no momento estão sendo feitos ajustes nas bocas de lobo, e a finalização das obras deve ocorrer nos próximos 10 dias, contados a partir desta quarta-feira (1º).

Leia também

Com a alteração, a rede de drenagem passa a captar as águas das chuvas do local e da Rua P-7, direcionando o volume para o Córrego Almeida. Além disso, o trecho passa a contar com nova sinalização de trânsito.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 14.05.15 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 14.05.15 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 14.05.15 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 14.05.15 (1)

Já nas ruas Jandaia e Marabá, na Vila Brasília, e na Rua Visconde de Barbacena, no Parque Real, a previsão é que as obras de infraestrutura sejam concluídas em 15 dias. Nesses locais, a força da enxurrada no último período chuvoso arrancou o asfalto, causando transtornos.

Por isso, as redes de galerias pluviais foram readequadas. Houve também terraplanagem e implantação de nova pavimentação asfáltica. O trabalho está na fase final, com ajustes nas bocas de lobo.

A Prefeitura também concretou o cruzamento da Avenida Jataí com a Avenida das Palmeiras, no Jardim dos Buritis, que recebe um fluxo alto de caminhões, a fim de resolver o problema de buracos nas vias, que se agravavam durante o período chuvoso. O término do serviço deve ocorrer em até dez dias.

Além da restauração do asfalto e da sinalização das Avenidas Geraldo Padeiro, no Santa Luzia; Avenida de Furnas e Padre Marcelino, no Village Garavelo; e Avenida Santana, na região leste, a Prefeitura ainda está recapeando outros 65 trechos de ruas e avenidas espalhadas pela cidade. No total, são 131 km de asfalto novo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias