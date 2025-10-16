Anápolis recebe o maior Aulão Preparatório para o ENEM com apoio da UniEVANGÉLICA

Gratuito, com apoio das principais instituições de ensino da região, aulão é voltado não apenas para quem vai fazer a prova, mas também para estudantes que se preparam para o vestibular em geral

Gabriella Licia - 16 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

No dia 18 de outubro, das 7h30 às 13h30, o Centro de Convenções de Anápolis será palco da 10ª edição do Maior Aulão Preparatório, um evento que já se tornou tradição entre os estudantes goianos.

Esta será a quinta edição realizada em Anápolis, com o apoio da Fundação Tiradentes, da Secretaria da Retomada do Estado de Goiás e da Prefeitura Municipal de Anápolis, reunindo os melhores professores do Estado em uma manhã intensa de aprendizado, revisão e motivação.

Realizado de forma gratuita com o apoio das principais instituições de ensino da região, como UniEVANGÉLICA, UEG, IFG (Campus Anápolis), UFG, Uni Anhanguera e FAMA, o aulão é voltado não apenas para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mas também para estudantes que se preparam para vestibulares em geral.

Durante as aulas, os alunos terão acesso aos objetos de conhecimento, habilidades e competências cobradas nas provas, com foco nos conteúdos mais recorrentes dos últimos anos. É uma oportunidade única de revisar de forma estratégica, com quem realmente entende do assunto.

Entre os professores confirmados estão nomes consagrados nos principais preparatórios do Estado, como Luiz Primandade (Biologia), Ítalo Vector (Física), Paulo (Física), Sandrão (Linguagens), Fabrício (Matemática), Anna (Química), Marcelo Paiva (Geografia), Hágata Alencar (História) e Leicina Alves (Redação).

Além das aulas dinâmicas e interativas, o evento contará com sorteios de brindes e bolsas, tornando a experiência ainda mais empolgante para os estudantes.

Durante o aulão, o público também poderá visitar a Feira das Profissões, espaço gratuito que reunirá diversas instituições de ensino e carreiras, ajudando jovens e pais a conhecerem mais sobre as opções acadêmicas e o mercado de trabalho. A UniEVANGÉLICA marcará presença com um estande exclusivo, apresentando seus mais de 40 cursos de graduação, programas de bolsas, projetos de pesquisa e extensão e estrutura de excelência, referência em ensino superior no Centro-Oeste.

Para completar a programação, haverá uma praça de alimentação com food trucks de Goiânia, oferecendo diversas opções gastronômicas a preços acessíveis, para que os participantes possam aproveitar o intervalo com conforto e boas experiências.

Mais do que um evento, o Maior Aulão Preparatório é uma verdadeira ação social, que desde 2015 ajuda milhares de jovens a se prepararem para os desafios do ingresso no ensino superior, unindo educação, oportunidade e solidariedade.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

